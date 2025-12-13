Росія розгортає "Орєшнік" в Білорусі. Кому може погрожувати Путін

Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування

Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" з прицілом на Європу. Білоруська та російська сторони спільно будують необхідні для цього об'єкти.

Що треба знати:

Росіяни працюють над об'єктами в Білорусі, які дадуть змогу розмістити там "Орєшнік"

На думку глави зовнішньої розвідки, це спосіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну

Тим часом Білорусь прирівняла агресію проти країн-членів ОДКБ до військових загроз собі

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, пише "Укрінформ". Підготовка до розміщення "Орєшніка" на території Білорусі триває.

Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орєшнік". Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані, — зазначив він

Голова СЗР додав, що хоча фізично РФ може розмістити пускову установку в Білорусі, без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета. Крім того, навіть у разі розміщення "Орєшніка" на території країни, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Ракета перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

На думку розвідників, розміщення "Орєшніка" на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн. Також росіяни таким чином хочуть захистити "Орєшник" від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

Розгортання "Орєшніка" на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни і значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустін Яр", — пояснив Іващенко

Варто зазначити, що, як повідомляють росЗМІ, Білорусь прирівняла агресію проти країн-членів ОДКБ до військових загроз республіці. ОДКБ — це Організація Договору про колективну безпеку, військово-політичний блок, створений на базі договору 1992 року, до якого входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Також там була Вірменія, але країна призупинила свою участь у 2024 році.

Ракета "Орєшнік" — що про неї відомо

"Орєшнік" обладнаний багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН). Носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути націлена на певне місце. Таким чином, одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

Ракета "Орєшнік" - характеристики

РГЧ ІН були розроблені під час Холодної війни, щоб забезпечити доставку декількох ядерних боєголовок за один запуск. У США подібні характеристики має ракета Minuteman III — міжконтинентальна балістична ракета, що стоїть на озброєнні американської армії з 70-х років минулого століття.

У Пентагоні вважають, що "Орєшнік" є варіацією російської балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Ця 40-тонна твердопаливна ракета, залежно від кута запуску, здатна пролетіти трохи більш як 5 400 кілометрів. Це ставить РС-26 практично в один ряд із міжконтинентальними ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу потрібно "Орєшнику" щоб долетіти до країн Європи за умови запуску з полігону "Капустін Яр". В зоні ураження — всі країни континентальної Європи, починаючи з Прибалтики до Португалії, а також Великобританія. Крім того, до цього списку входять Фінляндія та Швеція.