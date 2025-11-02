ФСО не зможуть забезпечити Путіну абсолютну безпеку

Російський президент Володимир Путін заявив про намір відвідати Покровськ, за який йдуть важкі бої. Однак цей крок може стати головною помилкою кремлівського голови, оскільки саме там його теоретично можуть "прибрати".

Що потрібно знати:

Згідно з заявами розпропаганди, Путін має намір поїхати до Покровська, але багато хто вважає, що це блеф

Покровськ — фронтова зона, під щоденним вогнем. Місто частково зруйноване

Штучний інтелект упевнений, що поїздка Путіна до Покровська стане його фатальною помилкою №1

31 жовтня 2025 року Володимир Зеленський саркастично прокоментував чутки про можливий візит Путіна до Покровська: "Із задоволенням, якщо він приїде. Усі аплодуватимуть. Ми розуміємо, чим усе закінчиться".

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, щоб дізнатися його думку щодо того, чи можливо за такого сценарію ліквідація Путіна чи ні. Він відповів однозначно.

Що говорить ШІ

Штучний інтелект Grok вважає, що поїздка до Покровська справді буде головною помилкою Путіна одразу з кількох причин:

Символічний крах

Візит до незакріпленого міста = демонстрація слабкості, якщо по ньому раптом буде завдано удару.

Оперативний ризик

ФСТ не зможуть забезпечити абсолютну безпеку в зоні, де постійно літають дрони.

Політичний ефект

У Росії її: паніка, розкол еліт, можливий переворот.

У світі: ескалація, але водночас ослаблення РФ (командування паралізоване).

Для України: моральний підйом та вікно для контрнаступу.

Реалістичні засоби ліквідації

ШІ припустив кілька варіантів, за допомогою яких могли б ліквідувати Путіна під час його візиту до Покровська:

Висока ймовірність:

HIMARS/ATACMS/Storm Shadow. Точний удар по кортежу чи штабу під час фіксації координат (супутник, дрон-розвідник, агент).

FPV-дрони/дрони-камікадзе. Візуальне наведення на колону чи вертоліт

Середня ймовірність:

Артилерія (Excalibur, M777). Контрбатарейний вогонь вдарить по накопиченню техніки

Снайпер/диверсійна група

Низька ймовірність:

Проникнення у периметр охорони.

Володимир Путін

Висновок

Штучний інтелект вважає, що Путін, найімовірніше, не поїде до Покровська. Але якщо все ж таки він це зробить, то такий крок буде його фатальною помилкою №1.

При цьому, ШІ зазначає, як Зеленський майстерно викрутив цю ситуацію: не поїдеш — боягуз, поїдеш — ціль.

Ситуація у Покровську

Ситуація у Покровську дуже складна. Невеликі групи окупантів проникають у місто та намагаються там закріпитися. Вони навіть на кілька годин спромоглися підняти свій прапор на стелі. Росіяни, які зосередили під Покровськом понад 11 тисяч солдатів, вважають місто в оточенні. Водночас РФ заявила про готовність призупинити бойові дії на 5-6 годин, щоб забезпечити "коридор" для іноземних журналістів у районах нібито оточення ЗСУ – Покровську, Мирнограді та Куп’янську.

Збройні Сили України 31 жовтня перейшли у контрнаступ біля Покровська. Штурмовики ГУР МО намагаються відновити роботу ключових логістичних ліній у цьому напрямі. Елітні підрозділи української військової розвідки висадилися у кількох районах з вертольотів. Відповідні відеозаписи вже потрапили до мережі. Геолокований один із районів висадки — це місцевість поблизу населеного пункту Гришине.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ 2 листопада, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Миканорівка, Вдале, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звіре.

Яка зараз ситуація у Покровську. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас DeepState пише про продовження інфільтрації ворога в місто через оборонні порядки Сил Оборони на півдні, за раніше вказаними ділянками за відрізком Звірева-Шевченка-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котліного.

"Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності. В останні дні зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівного, а також є фіксація на північних околицях, де кацапська піхота стає".

Ворог починає осідати у місті, створюючи позиції, зокрема спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити.

Також до району Покровська приїхало найвище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль.

Яка зараз ситуація у Покровську. Фото: DeepState

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що оточення Покровська та Мирнограда можна уникнути. Експерт Олександр Коваленко розповів, що потрібно зробити.