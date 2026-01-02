Краса вимагає жертв? З’явилася несподівана версія, навіщо в Росії вигадали удар по резиденції Путіна

Обличчя глави Кремля сильно постаріло останніми роками

Є кілька версій, для чого в Росії вигадали фейк про атаку України на резиденцію глави РФ Володимира Путіна. Одна з них не має жодного відношення до політики чи війни — інсценування могли влаштувати, щоб дати Путіну час лягти до косметологічної клініки, щоб "підправити" свою зовнішність.

Що треба знати:

Путін уже років 15 регулярно вдається до послуг косметологів

Раніше він робив процедури у Швейцарії, але, мабуть, тепер це не виходить

Історію з атакою на його резиденцію могли вигадати, щоб прикрити зникнення глави Кремля для поліпшення обличчя

Путін регулярно зникав після Нового року

Про це розповів журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина на своєму YouTube-каналі. За його словами, останні років 15 Путін після Нового року загадково зникає із загального поля зору на кілька тижнів.

По телевізору в такі моменти крутять так звані консерви, тобто відеозаписи з Путіним зроблені заздалегідь... Сам Путін тим часом перебуває десь в іншому місці. Сам Путін зазвичай у цей час перебував у Швейцарії, — каже Яковіна

Російський лідер — постійний клієнт косметологів

Він додав, що глава Кремля за порадою колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі ще в середині 2000-х почав активно користуватися послугами косметологічних клінік. Там його обличчя роблять молодшим на вигляд.

Прибирають з обличчя та шиї зайвий жир, наповнюють цим жиром зморшки, закачують у потрібні місця гіалуронову кислоту і колють свіжий ботокс, щоб він виглядав свіжішим. Судячи з фарфорової, буквально, фізіономії російського диктатора, він дуже щільно підсів на цю справу і навіть певною мірою зловживає цими штуками, — зазначив журналіст

Обличчя Путіна, додає Яковина, сильно змінилося, він начебто не старіє, а навпаки, все більш округляється, а шкіра стає гладкішою. Однак за останні три з половиною роки Путін сильно постарів.

Путіна, певне, до Швейцарії не пускають. Ну або війна не дозволяла йому надовго залишити територію Росії та вийти на лікарняний. Ну, загалом, зовні візуально Путін дуже постарів за останні три, три з половиною роки, Іван Яковіна

Чому для чергового зникнення Путіна знадобилися фейки

Журналіст не виключає, що Путіну набридло виглядати старим і він викликав до Росії фахівців та ліг у клініку для покращення зовнішності. За словами Яковини, глава Кремля в кожній резиденції має лікарняний кабінет або цілу лікарню.

Так от, якщо у звичайний час народ без проблем можна годувати телеконсервами і ніхто ставити особливо запитань не буде, то під час війни такого вже не виходить. Потрібно, щоб він був на видноті весь час, — пояснив Яковина

Якби росіяни здогадалися, що під час війни їхній лідер ліг у клініку покращувати обличчя, багатьох це могло б обурити. А після повідомлень про нібито нальоти українських дронів на його резиденцію, Путіна офіційно сховали.

Нині його місцезнаходження є найважливішим російським державним секретом. Путіна по телевізору не показують, щоб не видати його у місце розташування, бо за офіційною версією вважається, що українці на нього полюють. Щоб сховати найцінніше, у лапках, що є в Росії, це найцінніше нікому зараз не показують. Типу з міркувань безпеки, Іван Яковина

Що буде далі

Він додав, що якщо "косметологічна" версія вірна, Путіна не буде видно тиждень чи два. Потім він з’явиться посвіжілий і без зморшок.

Буде як "оновлена версія", каже Яковина. За його словами, таке вже траплялося і саме це і викликало появу чуток, що Путін має двійників. А насправді — це той самий Путін, який змінюється через косметологічні процедури.

І я взагалі не здивуюся, якщо ця вся ця байка про український дрон з’явилася на світ лише заради оновлення путінської фізіономії. Як то кажуть, краса вимагає жертв, — резюмував Яковина

Раніше "Телеграф" розповідав, які пластичні операції робив Путін. Серед них ботокс, підтяжка обличчя і не тільки.