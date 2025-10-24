Дочка зреклася його, а син — пишався: що відомо про сім’ю найжорстокішого маніяка СРСР Чикатило

Чикатило з особливою жорстокістю вбив понад 40 людей

Кривавий маніяк Андрій Чикатило був таємно страчений ще у 1994 році. Але в нього залишилися дружина та двоє дітей, які навіть не підозрювали, що глава їхньої родини чинив жахливі злочини.

Що варто знати:

Андрій Чикатило з особливою жорстокістю вбив понад 40 людей і йому майже 12 років вдавалося ховатися від поліції

У Чикатило залишилася дружина та двоє дітей, яким довелося змінити прізвище. Дочка зреклася батька ще до арешту, а син пишався і не приховував спорідненості з маніяком

Що відомо про дружину Андрія Чикатило

Андрій Чикатило на вигляд був тихим і спокійним чоловіком. Він не зловживав алкоголем, працював і, здавалося, дбав про свою родину. З дружиною Феодосією він познайомився завдяки сестрі, і незабаром пара одружилася.

Андрій Чикатило був одним із найжорстокіших маніяків СРСР

Інтимне життя у них складалося невдало, але у 1965 році у пари народилася дочка Людмила, а через три роки з’явився син Юрій. Незабаром Чикатило зізнався дружині, що став імпотентом і перестав виконувати подружній обов'язок.

Андрій Чикатило з дружиною в молодості

Феодосію це не бентежило, вона вважала свого чоловіка надійною і відповідальною людиною. Навіть коли він почав часто пропадати після роботи, його звільнили зі школи-інтернату після скандалу з домаганнями до учнів, і на одязі нерідко були сліди бруду та крові, жінка вірила всім його поясненням.

Як виглядала дружина Андрія Чикатило

Усвідомлення, що її чоловік є жорстоким маніяком, прийшло лише коли Феодосія побачила відеозаписи, де Чикатило показував слідчим місце поховання розчленованої дитини. Жінка одразу від нього зреклася, забрала сина, змінила прізвище та поїхала з Ростовської області до Харкова, де мешкала її дочка.

Дружина Чикатило працювала на ринку, допомагала дочці виховувати онука, але 2005 року вона померла.

Як склалася доля дітей Чикатило

Дочка Людмила зреклася зрекласябатька ще до його арешту та звинувачення у вбивствах невинних людей. Це сталося після інциденту, коли вона залишила свого сина на ніч у бабусі та дідуся, а потім дізналася, що Чикатило приходив до нього вночі й домагався.

Дочка Чикатило зреклася його ще до арешту

Проте Людмила не покинула матір та брата, а дала їм притулок у Харкові, коли вони втекли з Росії. Пізніше жінка вийшла заміж вдруге, знову змінила прізвище та народила дочку. Людмила веде закритий спосіб життя, уникає публічності та не спілкується з журналістами, тому про неї зараз нічого невідомо.

Щодо сина Чикатило, то Юрій з дитинства був спокійним хлопчиком, проте служба в Афганістані змінила його. Спадкоємець маніяка повернувся дратівливим та агресивним і швидко потрапив під вплив криміналу. Юрій зайнявся рекетом, крадіжкою та навіть був звинувачений у замаху на вбивство. Проте чоловік "хайпував" на своєму справжньому прізвищі й не приховував своєї спорідненості з маніяком.

Як виглядає син Андрія Чикатило

Щобільше, Юрій пишався батьком та в різні періоди життя по-різному відгукувався про нього. Бувало, що він називав Чикатило "доброю людиною", засудженим несправедливо, а потім визнавав, що у нього були "гріхи", але влада "повісила" на нього багато зайвого.

За свої злочинні дії Юрій загалом провів у в’язниці майже 13 років. Але це не завадило йому завести сім’ю. У першому шлюбі у чоловіка народився син, якого він назвав на честь діда – Андрієм. Пізніше Юрій перебував у цивільному шлюбі з жінкою на ім’я Наталія, від якої у нього з’явилося ще двоє дітей.

Син Чикатило живе у Харкові

Відомо, що Юрій облаштувався у Харкові, а у 2013 році брав участь у Євромайдані. А у квітні 2025 року у російських ЗМІ почали поширювати інформацію, що Юрій Чикатило загинув на фронті, воюючи на боці ЗСУ.

Проте у харківському ТЦК спростували цю інформацію. Журналістам "Суспільного" вдалося зв’язатися з Юрієм і він повідомив, що не служить в українській армії та що оновлює свої дані через ЦНАП. На службу чоловік не планує йти, бо має хронічні захворювання.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про серійного вбивцю Кузьменка з Київщини. Він ґвалтував, а потім душив своїх жертв.