Дочка Пєскова вручила йому дивний подарунок і викликала відразу у мережі (фото)

На презент у повний зріст відреагували не лише сміхом

Особистий речник Путіна Дмитро Пєсков днями отримав від своєї старшої дочки Єлизавети незвичний подарунок на день народження. Цей презент викликав у мережі сміх і водночас відразу.

Що потрібно знати:

На день народження Пєскова дочка Ліза піднесла йому карикатурну ляльку

Дмитро Пєсков відзначав 58-річчя разом зі своїм надувним двійником

Знімок із лялькою викликав у мережі бурхливу реакцію

Ліза Пєскова, яка народилася у другому шлюбі путініста з Катериною Солоцинською, вручила батькові надувну ляльку у повний зріст — як карикатуру на його діловий образ. Своє 58-річчя скандальний росіянин зустрічав у компанії свого надувного двійника.

27-річна дівчина із запізненням (публікація у сторіс Інстаграму була зроблена через десять днів після урочистості — 27 жовтня) виклала фотографії, де Дмитро стоїть поруч із фігурою з кульок, яка як дві краплі схожа на нього самого. Цей карикатурний образ був висміяний у мережі.

Знімок вмить розлетівся російськими Телеграм-каналами. Хоч коментарів до публікації з Пєсковим не знайшлося, але судячи з реакції підписників кадри з надувним "вусатим" чоловічком викликали лише сміх (у вигляді смайлика, що сміється) і відразу (у вигляді лайна).

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав путінський прессекретар Пєсков. Виявляється, він був на побігеньках у Єльцина і не завжди носив вуса.