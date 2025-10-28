Grokipedia проти Вікіпедії. Маск запустив нову онлайн-енциклопедію: що з нею не так (фото)

На порталі вже є понад 800 тисяч статей

Нова онлайн-енциклопедія Grokipedia, яку створив американський мільярдер і підприємець Ілон Маск на базі штучного інтелекту, вже працює. Користувачі у мережі порівняли нову енциклопедію з вже існуючою Вікіпедією.

Що треба знати:

27 жовтня запрацювала Grokipedia

Думки мережі про нову енциклопедію розділились

Про запуск роботи нової енциклопедії повідомив Маск у мережі Х. Він нагадав, що вебсайт функціонує на базі штучного інтелекту, це нібито має робити його більш точнішим, ніж Вікіпедія.

"Grokipedia.com — це правда, вся правда і нічого, крім правди. Ми ніколи не будемо ідеальними, але прагнутимемо цього", — додав Маск.

Як виглядає Grokipedia

Зауважимо, що Grokipedia має рядок пошуку на темному фоні та стиль шрифту, який нагадує Вікіпедію та ChatGPT. Наразі онлайн-енциклопедія перебуває у версії v0.1 та має 885 279 статей. До прикладу, в англійській Вікіпедії наразі є 7 081 705 статей.

Grokipedia

У мережі Grokipedia має таку адресу — grokipedia.com. Перейшовши на сторінку в очі впадає те, що візуально вона сильно схожа на сторінку Google. Наразі на порталі доступний пошук та інформація лише англійською.

Реакція мережі

Користувачі досить неоднозначно сприйняли нову енциклопедію. Чимало людей помітили схожість Grokipedia з Вікіпедією, особливо в стилі написання. Хоча певні факти ШІ виправив. Але враховуючи те, що нова енциклопедія створена на базі штучного інтелекту схожості з іншими порталами не оминути, адже ШІ сам шукає інформацію і бере її з доступних джерел.

Були в мережі користувачі, які навпаки побачили різницю між обома порталами та надали перевагу Grokipedia.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні використовують ШІ для написання законопроєктів.