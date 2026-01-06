Танці Трампа вже не ті? Президент США відзначився дивною поведінкою (відео)

У мережі навіть припустили, що відео згенеровано за допомогою штучного інтелекту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здивував своєю поведінкою під час виступу перед конгресменами-демократами. Відповідне відео поширилося по соцмережах 6 січня.

Що потрібно знати:

Американський лідер емоційно спародіював жінок-спортсменок у важкій атлетиці

Трамп заявив, що його дружині Меланії не подобаються такі пародії

Незважаючи на сумніви користувачів, ролик не є дипфейком

На кадрах можна помітити, що Трамп, емоційно жестикулюючи, спародіював жінок-спортсменок, котрі займаються важкою атлетикою, і показав, як легко трансгендерні спортсмени перемагають їх.

Президент США заборонив допускати трансгендерних спортсменів до змагань у жіночому спорті.

До речі, під час виступу Трамп зауважив, що його дружина Меланія Трамп не любить подібні пародії та танці на сцені. Але американський лідер заявив, що це подобається людям і саме так він виграв президентські вибори.

У коментарях під роликом деякі не повірили, що це насправді Трамп і припустили, що відео могло бути згенероване штучним інтелектом. Однак, насправді це не так.

"Це правда чи ШІ?", — пишуть у мережі.

Коментар із мережі. Скріншот: Х

Цей фрагмент справді є на записі прямої трансляції від Foх News. Додамо, що після цього фрагмента слідує не менш дивний танець Трампа.

У жовтні минулого року Трамп також вирішив блиснути своїми танцями перед публікою. Перед моряками зі сцени він виконав свій фірмовий танець під YMCA гурту The Village People.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп осоромився своїм висловом про Крим, сказавши, що той оточений океаном з чотирьох сторін.