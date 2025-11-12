Перший російський робот-гуманоїд зі штучним інтелектом зганьбився під час презентації (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Іронічно, що на презентації Айдол мав продемонструвати можливості пересування на двох ногах
В Росії презентували людиноподібного робота зі штучним інтелектом ім'я Aidol. Він пафосно вийшов на сцену під трек з фільму "Роккі" та епічно впав після легенького помаху рукою.
Що треба знати:
- В Росії створили першого людиноподібного робота, оснащеного системою штучного інтелекту
- На презентації він мав показати можливості пересування двома ногами, проте епічно впав
- В мережі сміються — жартують, що робот "хильнув для хоробрості"
Падіння першого російського антропоморфного робота з ШІ — ганьба замість тріумфу
Розробники заметушилися та почали підіймати робота. На сцену вискочили співробітники, які закрили цю метушню чорною тканиною. Подія, що мала стати тріумфом перетворилася на ганьбу.
Все сталося у в конгрес-центрі "Яровит Холл" у Москві, в присутності великої кількості глядачів та журналістів. Пізніше розробники вийшли до них та почали виправдовуватися, що падіння нібито пов’язане з тестовими налаштуваннями робота.
Як розробники пояснили конфуз
Генеральний директор стартапу "Айдол" Володимир Вітухін заявив, що робот "навчається у реальному часі", а впав через погане освітлення або несправність. Проте Aidol на 77% складається з російських компонентів, а робототехнічна галузь РФ стикається зі значними проблемами на тлі західних санкцій.
Робот Aidol був створений компанією "Нова технологічна коаліція" для демонстрації можливостей пересування двома ногами. Як бачимо, він не впорався з завданням.
За словами Вітухіна, робот може не лише виконувати задані команди, а й взаємодіяти з людиною "природно та раціонально". За його словами, він оснащений системою з 19 сервоприводів і здатний відтворювати 12 базових емоцій.
В мережі назвали свою версію — робот російський і тому нетверезий
В мережі сміються з падіння розпіареного російського робота-гуманоїда. Потішаються над "траурною шторкою", якою його затягли. Також жартують, що він, за російською традицією, хильнув перед виходом "для хоробрості", тому й не втримався на ногах.
Нагадаємо, командир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади Микола "Макар" Зінкевич розповів "Телеграфу", що на фронті роботи йдуть в бій та беруть у полон росіян.