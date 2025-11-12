Перший російський робот-гуманоїд зі штучним інтелектом зганьбився під час презентації (відео)

Іронічно, що на презентації Айдол мав продемонструвати можливості пересування на двох ногах

В Росії презентували людиноподібного робота зі штучним інтелектом ім'я Aidol. Він пафосно вийшов на сцену під трек з фільму "Роккі" та епічно впав після легенького помаху рукою.

Що треба знати:

В Росії створили першого людиноподібного робота, оснащеного системою штучного інтелекту

На презентації він мав показати можливості пересування двома ногами, проте епічно впав

В мережі сміються — жартують, що робот "хильнув для хоробрості"

Падіння першого російського антропоморфного робота з ШІ — ганьба замість тріумфу

Розробники заметушилися та почали підіймати робота. На сцену вискочили співробітники, які закрили цю метушню чорною тканиною. Подія, що мала стати тріумфом перетворилася на ганьбу.

Робота поквапилися сховати від очей

Все сталося у в конгрес-центрі "Яровит Холл" у Москві, в присутності великої кількості глядачів та журналістів. Пізніше розробники вийшли до них та почали виправдовуватися, що падіння нібито пов’язане з тестовими налаштуваннями робота.

Як розробники пояснили конфуз

Генеральний директор стартапу "Айдол" Володимир Вітухін заявив, що робот "навчається у реальному часі", а впав через погане освітлення або несправність. Проте Aidol на 77% складається з російських компонентів, а робототехнічна галузь РФ стикається зі значними проблемами на тлі західних санкцій.

Робот Aidol був створений компанією "Нова технологічна коаліція" для демонстрації можливостей пересування двома ногами. Як бачимо, він не впорався з завданням.

Планували тріумф, а вийшов конфуз

За словами Вітухіна, робот може не лише виконувати задані команди, а й взаємодіяти з людиною "природно та раціонально". За його словами, він оснащений системою з 19 сервоприводів і здатний відтворювати 12 базових емоцій.

В мережі назвали свою версію — робот російський і тому нетверезий

В мережі сміються з падіння розпіареного російського робота-гуманоїда. Потішаються над "траурною шторкою", якою його затягли. Також жартують, що він, за російською традицією, хильнув перед виходом "для хоробрості", тому й не втримався на ногах.

