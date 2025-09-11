Невиліковно хворий і став занозою для Путіна: на що страждає Кадиров та в якому він стані зараз

ЗМІ все рідше залишають моменти, де очільник Чечні йде пішки чи сідає в машину

Російська служба безпеки (ФСБ) пильно стежить за станом здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова. За даними інформаторів, це пов'язано з його тривалими проблемами, зневагою до лікарських рекомендацій та звичкою до самолікування, яке вже не раз призводило до серйозних криз.

Про це пишуть росЗМІ. На початку вересня в мережі з'явилися відео з офіційних заходів у Грозному, де Кадиров виглядав виснаженим і пересувався з великими труднощами.

Соцмережі припустили, що він ледь здатен ходити, однак повні сюжети чеченських телеканалів показують іншу картину: лідер республіки відвідує заходи, виступає з промовами та бере участь у церемоніях, хоча робить це помітно повільніше й скуто.

Особливо це стало очевидним у серпні, коли Кадиров брав активну участь у святкуваннях, присвячених пам'яті його батька Ахмата Кадирова. Попри офіційні заяви про "хороше самопочуття", саме в цей час голова Чечні виглядав ослабленим. Він визнав, що припинив регулярні тренування, як робив це раніше. У медіа показували кадри, де Кадиров сидить на велотренажері чи бере участь у зустрічах, але в змонтованих сюжетах усе рідше залишають моменти, де він іде пішки чи сідає в машину.

Рамзан Кадиров на велотренажері. Фото від 1 серпня 2025 року

Згідно з даними джерел журналістів у ФСБ, зміни в поведінці та зовнішньому вигляді Кадирова нібито пов'язані з невиліковним прогресуючим захворюванням. Чеченський лідер регулярно проходить діаліз, а після останнього загострення йому встановили спеціальний катетер у нирку. Це втручання дозволяє підтримувати роботу обох органів, однак вимагає постійної обережності, спеціального догляду й корекції звичного способу життя. "Кадирову регулярно проводять діаліз, весь його робочий графік тепер "танцює" від цієї процедури. Але в лютому була чергова криза, після чого їй поставили нефростому (катетер — ред.)", — розповів співрозмовник.

Сам Кадиров, за словами джерел ЗМІ, важко мириться з новими обмеженнями. Йому довелося суттєво змінити навіть стиль одягу: замість традиційних костюмів він дедалі частіше вибирає вільні спортивні речі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще у 2019 році Кадирову діагностували некроз підшлункової залози, проте до кінця 2024 року його стан вдалося стабілізувати.