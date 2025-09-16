Приголомшливий обмін. Як Кадиров повернув свого жеребця додому

Вартість коня оцінюють в 10 млн доларів

Повернення головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим свого коня з Чехії має цікаву деталь. Адже подейкують, що тварину обміняли на українських військовополонених.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Кадиров повернув із стайні Чехії свого жеребця Зазу. За його словами, в цьом нібито допомогли представники Служби безпеки України (СБУ).

Голова Чечні наголосив, що начебто це питання вирішили без грошей, але чому "Україна пішла" на такий крок і що отримала натомість він не розповів. Однак росЗМІ активно просувають думку, що кінь був частиною угоди обміну військовополонених, які перебували у в'язницях у Чечні.

Кінь Кадирова Зазу

Зауважимо, що у СБУ цю інформацію наразі не коментували, але її абсурдність, як і саме джерело, викликає питання до правдивості. Ймовірність того, що це черговий фейк досить велика.

Але ще у 2024 році Кадиров відкрито пропонував таку схему обміну, але натомість хотів отримати не тільки коня. Він вимагав зняття санкцій з членів родини і коней, які перебували у європейських стайнях.

Кадиров і його кінь Зазу

Як Кадиров втратив свого коня

У ніч на 4 березня 2023 зі стайні в селі Крабчиці Устецького краю невідомий злочинець зняв ланцюг із розсувних дверей і викрав 16-річного чистокровного англійського племінного жеребця. Ним виявився улюбленець Кадирова Зазу.

Кадиров і його кінь Зазу

Кадиров їде на коні Зазу

Тварина входила до переліку майна чеченського лідера, арештованого в рамках введених проти нього західних санкцій. За словами Кадирова, вартість Зазу перевищує 10 мільйонів доларів.

