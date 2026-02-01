Маск "забанив" ворожі БПЛА? Що кажуть у Росії

Рішення спрямоване на захист військових, цивільних та об’єктів критичної інфраструктури

Російські "військори" скаржаться на неможливість використання системи супутникового зв’язку Starlink під час запуску ударних безпілотників по Україні. За швидкості близько 90 км/год зв’язок відключається.

Що потрібно знати:

Компанія почала впроваджувати екстрені рішення на запит Міністерства оборони України

Обмеження мають тимчасовий, екстрений характер і в майбутньому будуть замінені більш системним та глобальним

Планується централізований збір інформації про користувачів Starlink у ЗСУ

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

При швидкості близько 90 км/год зв’язок відключається

Інформацію про перші контрзаходи з боку SpaceX підтвердив військовий блогер, експерт із систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв’язку Сергій "Флеш". Він каже, що компанія почала впроваджувати екстрені рішення на запит Міністерства оборони України, спрямовані на захист військових, цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури від загрози ударних БПЛА.

"Хочу наголосити, що поточні рішення є тимчасовими (або скажу по-іншому екстреними) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", — пояснив він.

Крім того, "Флеш" додав, що необхідно зібрати всю інформацію щодо країни щодо користувачів Starlink у Збройних силах України. Раніше такі спроби вже робилися, але, за словами експерта, багато військових, які використовують волонтерські та особисті "Старлінки", не хотіли передавати інформацію командуванню. Наразі розробляється механізм, який дозволить зібрати цю інформацію із збереженням довіри з боку військовослужбовців.

Starlink — це глобальна супутникова система, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска для забезпечення високошвидкісного широкосмугового доступу в інтернет. Для військових він відіграє допоміжну роль, зокрема, для управління безпілотниками та швидкого обміну інформацією. "Старлінк" дає стабільний супутниковий інтернет у зоні бойових дій, де немає мобільних мереж, оптоволокна або вони виведені з ладу.

Росіяни в мережі вже обурюються з цього приводу:

"Пішли підтвердження, що за швидкості вище 90км/год "Старлінк" відключається. Що без доопрацювань унеможливлює його застосування на БПЛА літакового типу", — йдеться в постах.

Пост росіян із соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що використання росіянами "шахедів" зі Starlink може мати великі наслідки для України.