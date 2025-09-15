Зв’язок на лезі Ілона Маска: чим загрожують фронту масштабні збої в роботі Starlink

"Телеграф" детально пояснює, як може вплинути на фронт відключення Старлінк та що робити у цьому випадку.

Вранці 15 вересня в роботі Starlink стався черговий масштабний збій. Starlink "ліг" уздовж усієї лінії фронту близько 07:28 за київським часом.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр"). За даними Downdetector, проблеми фіксували користувачі у багатьох країнах, що свідчить про глобальний характер перебоїв.

Станом на 08:02 почалося поступове відновлення роботи. Компанія SpaceX, яка керує Starlink, підтвердила збій на своєму сайті, але не надала деталей. Як пише Reuters, повідомлення про проблеми з сайту компанії вже видалили. "Телеграф" розповідає як відключення впливають на події на фронті.

Не перший випадок. Наслідки відключень для фронту

Старлінк на фронті

Відключення Starlink має серйозні наслідки для бойових операцій. Перебої у роботі терміналів ускладнюють координацію підрозділів, управління дронами та FPV-системами, затримують передачу розвідувальної інформації та коригування вогню, а також підвищують ризик помилок та втрат серед військових. Командири змушені тимчасово переходити на альтернативні канали зв’язку — рації, інші супутникові системи або локальні мережі — що часто мають меншу пропускну здатність і стійкість.

Подібні відключення вже відбувались раніше. Ввечері 24 липня відбувся масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink, який торкнувся користувачів по всьому світу, зокрема на лінії фронту в Україні і тривав близько 2,5 годин. Це призвело до втрати зв'язку для українських військових підрозділів по всій лінії фронту. Власне саме вони першими і повідомили про проблему.

За даними сервісу Downdetector, понад 60 000 користувачів тоді зафіксували перебої з роботою системи, починаючи від Північної Америки до Європи. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що робота сервісу відновилася між 00:35 та 01:05 ночі 25 липня.

Також у травні 2024 року у Харкові РЕБ РФ тимчасово блокував сигнал Starlink. ЗСУ повідомляли про труднощі у веденні розвідки та точності ударів, але конкретних значних поразок через це не зафіксовано — проте оперативність та ефективність операцій були знижені.

Менші перебої через технічне обслуговування Starlink трапляються періодично, і після них компанія зазвичай пояснює причину та повідомляє про мінімальний вплив на фронт. 3 лютого 2022 року геомагнітна буря спричинила втрату 39 супутників Starlink. Це сталося через вплив сонячної активності, яка порушила орбіти супутників, що не встигли вийти з атмосфери.

Маск і Starlink: вплив на контрнаступ України ключового оператора інтернет-зв’язку

Starlink використовують на фронті

Проблеми зі Starlink не завжди мають технічний характер. Під час контрнаступу України у вересні 2022 року Ілон Маск віддав наказ обмежити покриття Starlink у стратегічних регіонах, таких як Херсон та частина Донеччини. За даними Reuters, це призвело до раптового відключення сотень терміналів, через що українські військові зіткнулися з проблемами управління безпілотниками та коригуванням артилерії.

Через відключення зв'язку оточення російської позиції в Бериславі не відбулося, а контрнаступ тимчасово загальмувався. Хоча згодом Україна повернула ці території, випадок підкреслив критичну залежність військових від Starlink і показав, як рішення приватної компанії можуть впливати на хід бойових операцій, стверджує агенція.

Проблеми з контролем над Starlink в минулому викликали тривогу у західних чиновників та експертів. Концентрація влади в руках одного приватного оператора демонструє ризики для національної безпеки, адже доступ до критично важливої інфраструктури може регулюватися одноосібно.

Коли Starlink лягає: як тримають зв'язок на фронті

Чи ускладнюються бої, якщо Starlink "лягає"

Коли термінали Starlink перестає працювати, українські військові на фронті змушені тримати зв'язок через рації. Голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар раніше заявляв, що "якщо немає зв'язку, не виконуються жодні завдання", адже Старлінк є ключовим засобом зв’язку. "В штабі не розуміють, що роблять солдати. Солдати не можуть передати інформацію в штаб", заявляв він в коментарі сайту DOU.

Водночас представник 93-ї бригади на псевдо "Хелсон" пояснював, що під час збоїв Starlink екіпажі продовжували виконувати бойові завдання завдяки постійним тренуванням. "Навіть якщо Starlink не буде працювати тиждень чи місяць — ми зможемо продовжувати роботу". За його словами, особливо критичною ситуація була для операторів FPV-дронів, які для точного удару потребують візуального супроводу: "Якщо ціль — піхота, яка рухається або ховається, без картинки її практично не знайти".

Попри домінування Starlink, альтернатив поки немає. Дмитро Стеценко зі STETMAN підкреслює, що мова йде не стільки про заміну, скільки про систему резервів: геостаціонарні термінали, радіозв'язок, волоконно-оптичний інтернет і інші супутникові платформи, як-от OneWeb чи Kuiper. Вони менш мобільні і не дають того масштабу, що Starlink. У практичній роботі 93-ї бригади використовують великі тарілки Tooway, LTE та Wi-Fi-мости, але всі вони складніші й потребують більше ресурсів та часу. Найзручнішими альтернативами є дорогі радіостанції StreamCaster від Silvus.

Бригада "Хартія" дотримується принципу PACE, де Starlink виконує роль резервного або надзвичайного зв'язку. Влітку 2024 року під час перекидання на Харківщину масове глушіння терміналів паралізувало управління на деяких ділянках фронту, але завдяки підготовці особового складу координація вдалася.

Для зменшення наслідків відключень експерти рекомендують використовувати резервні канали зв'язку — рації, інші супутникові системи та гібридні рішення; покращувати наземну інфраструктуру, включно з точками доступу та живленням; постійно моніторити мережу та мати чіткий план дій; співпрацювати з партнерами та міжнародними донорами; укладати юридичні гарантії на використання сервісу.

Таким чином, перебої зі Starlink — серйозна проблема, але не критична. Досвід показує, що підрозділи навчилися швидко реагувати та використовувати резервні канали, а система відновлюється відносно швидко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що США схвалили продаж Україні послуг для Patriot та Starlink. Загальна сума угоди склала 329 мільйонів доларів.