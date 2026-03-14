В ідеальному стані аж до наступної зими: як правильно зберігати пальто (відое)

Чимало українців зараз ховають зимові речі у шафу на зберігання. Однак іноді виникає питання, як же правильно їх зберігати, аби до наступного сезону вони не втрати вигляд.

У Instagram жінка розповіла, як вішає довгі пальто в шафу, коли там немає місця. За її словами, цей спосіб потребує всього двох вішаків та кілька хвилин.

Спочатку почищене та випране пальто, обов'язково повністю сухе, слід покласти на рівну поверхню та скласти по діагоналі рукава. Низ пальто так само складаємо, ніби формуючи конверт. В утворені отвори помішаємо вішачки. Один між рукавами, інший — між низом подолу, з'єднуємо їх та отримує компактно складену річ.

Тепер ці вішачки можна вішати в шафу, навіть якщо знизу не вистачає місця. До слова, залишати довгий одяг на чомусь лежати у шафі чи загинати не можна. Адже під час тривалого зберігання він може сильно зім'ятись чи навіть покоситись.

Користувачі в коментарях вже оцінили цей лайфхак, адже він дозволяє і заощадити місце, і гарно зберігати довгий одяг. Люди писали "Клас" та ставили різні тематичні смайлики.

