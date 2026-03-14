Щоб не було алергії: що можна і не варто садити у саду

У вас є алергія? Є рослини, яких слід уникати, та рослини, які слід вирощувати замість них.

З ранньої весни до осені алергени, такі як пилок та пліснява, можуть викликати алергічні реакції, але правильний вибір рослин та правильні методи вирощування допоможуть зменшити симптоми.

Які рослини містять мінімум алергенів

Загальне правило при пошуку рослин з низьким вмістом алергенів — звертати увагу на яскраві та ефектні квіти. Зазвичай вони запилюються комахами чи тваринами, а чи не вітром.

Найбільш проблемними є навіть найпоказніші на вигляд рослини, наприклад, амброзія. Рослини із сильним запахом можуть викликати алергічну реакцію, і, на жаль, їх найкраще прибрати із саду.

Однорічні квіти для людей, які страждають на алергію:

До однорічних рослин, які добре підходять для створення саду з низьким вмістом алергенів, відносяться: левовий зів, бальзамін, бегонії, незабудки, лобелія, петунії, флокс, шавлія, братки, настурція, вербена.

Багаторічні рослини для саду з низьким вмістом алергенів:

Існує також безліч багаторічних рослин, що ідеально підходять для створення саду, вільного від алергенів, у тому числі: астильба, дельфініум, лілійники, дзвіночки, півонії, аквілегія, сибірський ірис, мальва, маки тощо.

Півонії та петунії дарують тільки радість — і ніяк не нашкодять алергікам

Рослини з високим вмістом алергенів, яких слід уникати

До рослин, що викликають алергію, належать такі: декоративні трави, чорнобривці, деревій, аконіт, маргаритки, айстри, первоцвіти, ехінацея, соняшники, геліотроп, циннії, запашний горошок, клеома, космос.

Алергію можуть викликати навіть такі прості квіти як соняшник, астра, майори.

