Маск "забанил"вражеские БПЛА? Что говорят в России

Решение направлено на защиту военных, гражданских и объектов критической инфраструктуры

Российские "военкоры" жалуются на невозможность использования системы спутниковой связи Starlink во время запуска ударных беспилотников по Украине. При скорости около 90 км/ч связь отключается.

Что нужно знать:

Компания начала внедрять экстренные решения по запросу Министерства обороны Украины

Ограничения носят временный, экстренный характер и в будущем будут заменены более системным и глобальным

Планируется централизованный сбор информации о пользователях Starlink в ВСУ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

При скорости около 90 км/ч связь отключается

Информацию о первых контрмерах со стороны SpaceX подтвердил военный блогер, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергей "Флеш". Он говорит, что компания начала внедрять экстренные решения по запросу Министерства обороны Украины, направленные на защиту военных, гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА.

"Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными (или скажу по-другому экстренными) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", — объяснил он.

Кроме того, "Флеш" добавил, что необходимо собрать всю информацию по стране относительно пользователей Starlink в Вооружённых силах Украины. Ранее такие попытки уже предпринимались, но, по словам эксперта, многие военные, которые используют волонтерские и также личные "Старлинки", не хотели передавать информацию командованию. Сейчас разрабатывается механизм, который позволит собрать эту информацию с сохранением доверия со стороны военнослужащих.

Стоит отметить, что Starlink — это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Для военных он играет вспомогательную роль, в частности, для управления беспилотниками и быстрого обмена информацией. "Старлинк" даёт стабильный спутниковый интернет в зоне боевых действий, где нет мобильных сетей, оптоволокна или они выведены из строя.

Россияне в сети уже возмущаются по этому поводу:

"Пошли подтверждения, что скорости выше 90км/ч "Старлинк" отключается. Что без доработок делает невозможным его применение на БПЛА самолетного типа", — говорится в постах.

Пост россиян из соцсети

