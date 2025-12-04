Путін прибув не один. В аеропорту Делі помічено літак його дочки, що про неї відомо

Бізнес-джети російських топ-чиновників помітили в аеропорту Нью-Делі

Глава лави Кремля Володимир Путін, 4 грудня, прибув до Індії. Туди ж могла прилетіти його молодша дочка Катерина Тихонова.

У соцмережах поширюється інформація, що в аеропорту Нью-Делі було помічено літак Bombardier Global 5000 (RA-73577). Цим бортом часто користувалася Тихонова.

За даними джерела, не виключено, що дочка глави Кремля також перебуває в індійській столиці.

"Крім Володимира Путіна в Делі зараз знаходяться бізнес-джети Дмитра Медведєва (на ньому ще літає Ігор Сєчін) та Олексія Репіка (ним ще користується Катерина Тихонова )", — йдеться у повідомленні.

Фото Bombardier Global 5000

Що відомо про Катерину Тихонову

Катерина Тихонова – дочка Путіна від Людмили Очеретної, за освітою – фізик-математик, керівник науково-освітнього фонду "Іннопрактика" та структур у МДУ.

Катерину Тихонову росЗМІ звикли представляти як відому спортсменку, учасницю чемпіонатів Росії, Європи та світу з акробатичного рок-н-ролу. Якщо копнути глибше, то про неї є багато цікавої інформації. Наприклад, після російського вторгнення в Україну Тихонова потрапила під санкції Європейського Союзу, Великобританії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.

Також була інформація, що вона стала співвласником найбільшого підприємства з виробництва дронів, які вбивають українців. У травні 2025 року з’явилися дані, що Тихонова може стати ймовірною змінницею Путіна на посаді глави Кремля.

Катерина Тихонова Фото Eastnews/imago

