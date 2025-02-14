Путіна вважали ганьбою сім’ї: що відомо про грузинську "матір" президента Росії та що з нею зараз (фото)

Бабуся померла у 97 років у Грузії, так і не побачившись з Путіним

Віра Путіна – жінка, яка стверджувала, що була справжньою матір’ю президента Росії Володимира Путіна. Вона стала героїнею багатьох журналістських розслідувань на цю тему, а її історія здавалася дуже правдоподібною та зв’язною. У 2023 році Віра Путіна померла у 97 років і була похована у грузинському селі, де прожила майже все своє життя.

"Телеграф" розповість, що відомо про жінку Віру Путіну, яка називала себе справжньою матір’ю президента Росії.

Віра Путіна — що про неї відомо

Віра Путіна – жінка, яка називала себе справжньою матір’ю Путіна. Вона народилася 1926 року у селі Терехіно Очерського району Пермської області РРФСР. Там вона познайомилася і закрутила роман із одруженим чоловіком, від якого незабаром народила сина — за її твердженням, це був Володимир Путін.

Єдине фото Віри із сином Вовою

Відносини з одруженим не склалися і пізніше Віра вийшла заміж за грузина Георгія Осепашвілі. Він відвіз її у своє село Метехі під Тбілісі, а сина вона залишила на своїх батьків. Через три роки Віра забрала маленького Вову до себе. У новій сім’ї у неї народилися спільні з чоловіком діти, а от пасинка вітчим не любив. У Грузії позашлюбні діти вважалися ганьбою для сім’ї, тому Осепашвілі, коли випивав, бив Вову і жорстоко поводився з ним.

Віра Путіна

Бачачи, що чоловік не знаходить спільної мови з її старшим сином, Віра Путіна відправила 9-річного Вову назад до своїх батьків у Росію. І після цього вона назавжди втратила зв’язок із ним. Як виявилося, хлопчик став тягарем і для бабусі з дідусем, тож незабаром вони передали його на виховання родичам до Ленінграда. Цими родичами були Марія та Володимир Путіни, які й стали його "офіційними" батьками. І саме про них він розповідав у своїй офіційній біографії, коли розпочав свій шлях у політику.

"Офіційні" батьки Путіна — Марія та Володимир Путіни

Коли Путін вперше став президентом Росії і його часто показували по телевізору, Віра Путіна побачила його та впізнала у ньому свого сина. Принаймні так вона розповідала журналістам, які цікавилися походженням та дитинством президента РФ у своїх розслідуваннях.

Путін на шкільному фото у Ленінграді

У ЗМІ також були чутки, що Віру Путіну в грузинському селі Метехі навідували представники КДБ, вилучили у неї дитячі фото Путіна та наказали мовчати. У Кремлі ж усю цю історію, яка свого часу стала публічною, називали вигадкою.

У 2023 році стало відомо, що Віра Путіна померла у віці 97 років. Жінку поховали 30 травня у селі Метехі Каспського муніципалітету на сході Грузії.

Віра Путіна

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