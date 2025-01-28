Загинув, коли йому було 2 роки. Що відомо про рідного старшого брата Путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Путін народився через 10 років після смерті брата
Російський диктатор Володимир Путін, який народився в злочинному районі Санкт-Петербурга, мав двох старших братів. Один із них помер у віці двох років від інфекційного захворювання.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Віктора Путіна. Ми дізналися, коли він загинув і де похований.
Що відомо про Віктора Путіна — рідного брата російського президента
Про життя кривавого диктатора Віктора Путіна відомо небагато, адже він усе тримає під сімома замками. Але, згідно з інформацією російських ЗМІ, російський президент мав двох братів: Альберт помер до початку Великої Вітчизняної війни, а Віктор прожив лише два роки (1940-1942) і помер від дифтерії.
Повідомляється, що батько Володимира Путіна пішов добровольцем на фронт, коли почалася війна, і під час битви за Ленінград отримав серйозне поранення в ногу, але вижив. Він помер 1999 року.
Щодо матері Марії Іванівни, то вона дивом вижила в блокадному місті. А ось Віктора Путіна забрали із сім’ї та готували до евакуації, але у віці двох років він заразився дифтерією. Це інфекційне захворювання, яке у більшості випадків вражає слизові оболонки носа та горла. Найчастіше хвороба розвивається у дітей, і чим менше вік, то вищий ризик важких ускладнень і летального випадку.
У 2019 році Путін заявив, що могилу його брата знайшли на Піскарьовському цвинтарі. Співробітники цвинтаря в архіві знайшли дані про те, що в братських могилах часів блокади Ленінграда поховано 15 людей із прізвищем Путін. Серед них був хлопчик по батькові якого було Володимирович. Так і було встановлено, що ймовірним місцем поховання дитини є братська могила №27. Проте сам президент Росії ніколи не називав імені свого загиблого брата.
"Телеграф" писав раніше, що стали відомі імена позашлюбних дітей Путіна. Хто вони та чим займаються.