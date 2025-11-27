Голос Путіна, що сів, намагалися приховати, але вийшло тільки гірше (відео)

У Кремлі, очевидно, намагаються уникнути будь-яких натяків на стан здоров’я Путіна

Володимир Путін відчував нездужання під час візиту до Бішкека. Глава Кремля виразно сипів.

Читаючи з листочка про те, як Росія сприяла громадянам Киргизстану сприяння в здобутті освіти російською мовою, голос Путін звучав досить натужно. Відео було опубліковано на одному із російських каналів.

Володимир Путін виглядав стомленим. Він говорив повільно, хрипким, майже зірваним голосом.

Прессекретареві Кремля Дмитру Пєскову довелося виправдовуватися за нетипове звучання голосу свого боса.

"Ну трохи сів, це буває. Це не впливає ніяк на його роботу і на робочий графік", — заявив речник Путіна.

Однак через деякий час голос російського президента різко "відновився" і звучав уже зовсім інакше – рівно, чисто та без хрипоти.

Водночас уважні глядачі можуть помітити, що на відео, в якому російський лідер розповідає про товарообіг між РФ і Білоруссю, звук не збігається з рухами його губ. Це створює враження погано дубльованого відеоряду. Причому розсинхрон настільки помітний, що його складно пояснити звичайним технічним збоєм.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", наприкінці червня у мережі завірусився черговий курйоз із президентом Росії Володимиром Путіним. На відео потрапили так звані пінєходи, які додають главі Кремля приблизно десять сантиметрів до його зросту.