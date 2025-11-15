Меланія забрала Трампа прямо з-під носа мільйонерки: як виглядає експодруга президента США (фото)

Меланія познайомилася з Трампом, коли його супутниця відійшла на кілька хвилин

До шлюбу з Меланією президент США Дональд Трамп мав чимало романів. Серед його супутниць значилася і норвезька мільйонерка Селіна Мідельфарт, у компанії якої він з’явився на тій самій вечірці, де зустрів майбутню першу леді.

Що відомо:

Дональд Трамп часто відвідував світські заходи разом із молодою мільйонеркою Селіною Мідельфарт

Наприкінці 1990-х років, у клубі Kit Kat Club, де Трамп був разом із Селіною, він побачив Меланію та швидко перемикнув на неї свою увагу

Як виглядає Селіна Мідельфарт і в яких стосунках вона була із Трампом

Селіна Мідельфарт народилася в Осло у лютому 1973 року в родині бізнесмена Фінна-Еріка Мідельфарта. Її батько володів великою косметичною компанією, а мати належала до світського кола, тому Селіна росла у забезпеченій та впливовій родині.

Селіна Мідельфарт у 22 роки стала мільйонеркою

Освіту дівчина здобувала спочатку у Франції, потім у Лондонській школі економіки. Пізніше Селіна перевелася до Нью-Йорка, де закінчила бізнес-школу Stern при NYU, здобувши ступінь бакалавра фінансів.

Коли 1995 року загинув її батько, 22-річна Селіна очолила його бізнес-імперію Midelfart AS. Дівчина успадкувала контроль над активами й згодом перетворилася зі спадкоємиці на впливового інвестора.

Селіну Мідельфарт часто бачили з Дональдом Трампом

Зараз вона є виконавчим головою та єдиним власником інвестиційної компанії Midelfart Capital AS, а також великим акціонером та членом ради директорів шведського банку Avida AB.

Щодо особистого життя, то на початку 1990-х Селіна крутила роман із норвезьким принцом Хокантом. Але пізніше вона стала часто з’являтися у компанії бізнесмена Дональда Трампа.

Селіна Мідельфарт та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Саме в її компанії президент США був у клубі Kit Kat Club під час модного тижня 1998 року, де й познайомився із Меланією. Дональд помітив ефектну модель і отримав її номер, коли його молода супутниця відлучилася припудрити носик.

Меланія відвела Трампа у Селіни, Фото: Getty Images

Проте сама Селіна через свого адвоката заперечувала романтичний зв’язок із Трампом. За її словами, вони були у дружніх стосунках, оскільки вона винаймала квартиру в Trump Tower з 1996 по 1998 рік,

Вона спілкувалася з Трампом як з другом і супроводжувала його на багатьох, переважно робочих, заходах. Вони ніколи не були у романтичних стосунках але між ними існувала взаємоповажна дружба. Адвокат Селіни

Селіна Мідельфарт, Фото: Getty Images

Пізніше мільйонерка вийшла заміж за норвезького магната Тура Олава Трейма, у 2011 році у них народився син Олав. Але у 2019 році пара розлучилася.

Селіна Мідельфарт та її ексчоловік, Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, за що розкритикували у мережі Меланію Трамп. Вона з'явилась на американському телебаченні.