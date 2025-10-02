Меланія Трамп вперше показала свого "двійника": як він виглядає і що про це відомо (відео)

Дружина Трампа опублікувала ролик з віртуальною версією себе

Перша леді США Меланія Трамп, яка нещодавно відсторонилась від президента Дональда Трампа, опублікувала відео, створене штучним інтелектом. У ролику Меланія показала свого так званого "двійника".

Відповідне відео перша леді США опублікувала на офіційній сторінці у мережі Х. У ролику з'являється віртуальна версія Меланії на тлі Трамп-тауеру — нью-йоркського хмарочосу, який належить Дональду Трампу. Вона позує на камеру у чорному довгому пальті, яке підкреслює стрункий силует. У відео Меланію відтворили з фірмовою укладкою і в чорних туфлях, пише The Daily Beast.

Ролик з використанням ШІ

Цікаво, що це вже не перший випадок, коли Меланія згадується в контексті "двійників". Ще від періоду першого президентства Трампа ширяться чутки про "фальшиву Меланію" — двійника, який відвідує публічні заходи замість неї. Доказом наводили певні відмінності у зовнішності та поведінці. Таких пліток ставало все більше під час передвиборчої кампанії Трампа 2024 року.

Чутки про те, що Меланія має двійника, пожвавилися під час візиту Трампів до Великої Британії. Там першу леді США сфотографували з міцно стиснутою рукою її чоловіка. Така емоційність виглядала незвично з боку Меланії, адже вона завжди поводиться стримано. Тому у мережі припустили, що у Великій Британії міг бути двійник дружини Трампа.

Меланія і Дональд Трамп з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, фото Getty Images

Окрім цього, Меланія говорила про небезпеку сучасних технологій. Під час зустрічі робочої групи Білого дому з питань освіти у сфері ШІ перша леді США заявила, що ШІ і надалі значною мірою впливатиме на наше життя. Вона зазначила, що важливо адаптовувати дітей до технологій, але тримати це під контролем.

Роботи вже тут. Наш обов’язок — підготувати дітей Америки до майбутнього, де ШІ відіграватиме значну роль. Наше майбутнє — це вже не наукова фантастика. На цьому ранньому етапі наш обов’язок — ставитися до ШІ так, як до власних дітей: давати йому силу, але під наглядом. Меланія Трамп

Меланія Трамп може мати двійника, фото Getty Images

