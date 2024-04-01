Байден зробив питання розслідування випадків "гаванського синдрому" одним з пріоритетних

Американський уряд повністю покладається на висновки, які свого часу щодо сумнозвісного "гаванського синдрому" зробила розвідка США. А розвідники не знайшли доказів, що "гаванський синдром" в дипломатів та спеціалістів в США якимось чином пов'язаний з Росією.

Про це заявила офіційний речник Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу. Відповідаючи на питання журналістів щодо "гаванського синдрому", вона заявила, що оприлюднену розслідувачами інформацію потрібно сприймати обережно.

"Я буду дуже обережна в цьому питанні. Розвідувальна спільнота не дійшла такого висновку", – зазначила вона.

Жан-П'єр додала, що президент США Джозеф Байден зробив питання розслідування випадків "гаванського синдрому" одним з пріоритетних. Також він доручив відправити на лікування усіх, хто має симптоми цього явища. А питання продовжать ретельно вивчати відповідні служби в США.

Раніше "Телеграф" писав, що майже 100 співробітників ЦРУ та члени їхніх сімей знаходяться серед двох сотень американських чиновників, які захворіли на загадкову хворобу "синдром Гавани".

Агенти російської військової розвідки відвідали міста, де американські дипломати були помічені з "гаванським синдромом". Зокрема, співробітники військової частини 29155 Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнє ГРУ) ймовірно вплинули на американських дипломатів, чиновників та розвідників секретною зброєю.