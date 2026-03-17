Навіть старий жир відійде: як очистити кухонні шафки простим домашнім засобом (відео)

Будь-яка господиня знає: після інтенсивного приготування їжі на кухні жирні плями на шафках та стінах з’являються миттєво.

Звичайне миття іноді не справляється, а дорогі хімічні засоби не завжди безпечні для меблів і здоров’я. На щастя, є надзвичайно простий спосіб очистити кухонні фасади від жиру за допомогою звичних продуктів, які є в кожному домі. Інгредієнти дуже економні, але ефект виходить вражаючий: шафи сяють, як нові, без зайвих зусиль. Цікавим методом з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Щоб приготувати засіб, знадобиться трохи соди, дрібної солі та олії. Важливо дотримуватися пропорцій та уважно наносити суміш на забруднені ділянки, щоб не пошкодити покриття. Досвід показує, що легке втирання суміші губкою і невеликий час впливу дозволяють розчинити навіть застарілий жир. При бажанні можна використовувати м’яку тканину для остаточного протирання, щоб шафки виглядали ідеально чистими.

Як і з чим очищати

Для очищення знадобляться: 2 столові ложки соди, 2 столові ложки дрібної солі, 2 столові ложки олії. Всі інгредієнти змішати до однорідної пасти. Нанести суміш на жирні плями, залишити на 5–10 хвилин, потім протерти губкою або м’якою тканиною. Якщо жир дуже старий або товстий, можна повторити процедуру ще раз.

Для кольорових або ніжних фасадів перед нанесенням суміші варто протестувати невелику ділянку, щоб уникнути втрати яскравості. Альтернативою може стати розчин лимонного соку з водою у співвідношенні 1:1 — він не тільки добре очищає жир, а й залишає приємний аромат.

Завдяки цьому простому домашньому лайфхаку кухонні шафи будуть сяяти без хімії та великих витрат. Секрет полягає в правильному поєднанні соди, солі та олії, а також уважності під час очищення.