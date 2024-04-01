Пересування агентів Головного управління Генштабу Європою в 2014 році збіглося з "серією дивних атак"

Агенти російської військової розвідки відвідали міста, де американські дипломати були помічені з "гаванським синдромом". Зокрема, співробітники військової частини 29155 Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (колишнє ГРУ) ймовірно вплинули на американських дипломатів, чиновників та розвідників секретною зброєю.

Саме він викликає так званий "гаванський синдром". Про це йдеться у розслідуванні The Insider, "60 хвилин" та Der Spiegel.

Зіставлення даних про поїздках російських агентів показало явну кореляцію — симптоми " гаванського синдрому " в американців виявлялися у ті самі періоди й у тих місцях, куди приїжджали співробітники 29155.

Зазначається, що пересування агентів Головного управління Генштабу Європою в 2014 році збіглися з "серією дивних атак" на співробітників американського консульства у Франкфурті-на-Майні.

"У 2016-2017 роках у Китаї після прильоту групи агентів 29155 американські дипломати починають повідомляти про дивні проблеми зі здоров’ям. У 2021 у Грузії, де знаходилися співробітники з підрозділу 29155, у дружини американського дипломата, ім’я якої не розкривається, діагностували синдром Мінора. Дивні збіги" також зафіксовані у Белграді та Ханої 2021 року", — йдеться у розслідуванні.

Крім того, двоє постраждалих упізнали можливих учасників нападів. Так, у Франкфурті-на-Майні бачили перед погіршенням самопочуття агента Єгора Гордієнка, у Тбілісі — Альберта Авер’янова, сина командира частини Андрія Авер’янова.

Журналісти також знайшли документ, що підтверджує дослідження одним із ключових учасників групи 29155 Іваном Терентьєвим "потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї при військових (бойових) діях у місті".

"Хоча прямих доказів на користь причетності російської військової розвідки до використання акустичної зброї немає, тепер американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому" і розпочати повноцінне розслідування інцидентів", — заявили автори розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що майже 100 співробітників ЦРУ та члени їхніх сімей знаходяться серед двох сотень американських чиновників, які захворіли на загадкову хворобу "синдром Гавани".