Трамп відкрив новий океан: мережа вибухнула жартами після його заяви про Крим

Президент США Дональд Трамп осоромився своїм висловом про Крим, сказавши, що той оточений океаном з чотирьох сторін. Його знання України та її географії не змогли залишити поза увагою користувачів мережі — тут же по соцмережах помчали жарти та меми.

Насправді півострів омивають лише Чорне та Азовське моря

В інтерв’ю Politico Трамп говорив на тему Криму і раптом заявив, що його нібито оточує океан з усіх боків. При цьому він не раз говорив, що добре знає Україну.

Він (Крим, — Ред.) оточений океаном із чотирьох сторін. Крим величезний, але він з’єднаний із частиною України через маленький вузький перешийок. Це чотири сторони океану у найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще. І Обама змусив їх (Україну, — Ред.) віддати Крим сказав президент США.

Ось тільки насправді Крим не оточений "океаном із чотирьох сторін". Він оточений морями: Чорним та Азовським, а не океаном.

Відомий блогер "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі іронічно прокоментував слова Трампа:

"Як добре жити менш як 100 км від океану. Очакову так зовсім пощастило — на узбережжі океану так добре триматися. Нагадую також, що ми всі невдячні. Дякую великому президенту Трампу за відкриття океану зовсім недалеко від дому".

Координатор транспортного спрямування "Благодійного Фонду Сергія Притули" Максим Костецький на своїй сторінці у Fecbook також висловився про знання географії у Трампа:

"Виявилося, що найбільшим знавцем географії та фанатом Криму весь цей час був Трамп. Треба його було у 2014 році призначати головою Ради міністрів АРК, проводили б із Саакашвілі спільні конференції про розвиток готельного бізнесу у Чорному морі".

Український політолог, медіаменеджер Катерина Рошук на своїй сторінці у Facebook курйозну ситуацію коментує так:

"Це все, що потрібно знати про рівень адекватності теперішнього президента США тим, хто вважає, що він не може помилятися та бути ідіотом, коли каже, що треба просто віддати Донбас Росії і війна зупиниться".

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов також пожартував з висловлювання американського президента:

"Українці: скаржаться, що весь час обирають не тих. Трамп: Крим із 4 сторін оточений океаном. Українці: наша самооцінка зростає".

Львівський депутат Ігор Зінкевич зазначив:

"Трамп знову наговорив такого, що логіка написала заяву на звільнення. Але одна фраза просто відправила мене в нокаут. Трамп каже, що Крим з чотирьох сторін оточений океаном. Якщо так піде і далі, він незабаром відкриє новий материк".

