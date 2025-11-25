Трамп знову відзначився: церемонія помилування індичок не обійшлася без його дотепів (відео та меми)

Українці тепер висміюють слабкі сторони глави Білого дому

У вівторок, 25 листопада, індички Уоддл та Гоббл, імена яких були обрані інтернет-користувачами, отримали помилування від президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії. Це сталося у рамках щорічної традиції напередодні Дня подяки.

Про це повідомляє ABC News. Трамп традиційно не зміг утриматися, щоб не "проїхатися" по своєму попереднику Джо Байдену.

Трамп помилував індичок до Дня подяки

Чинний голова Білого дому звинуватив Байдена в тому, що він нібито видав недійсні помилування торішнім індичкам, оскільки використав автоматичну ручку для підписання помилувань.

"Минулого року були виявлені індички, відомі як Персик та Блоссом, і їх направляли на переробку, тобто на вбивство, але я зупинив цю поїздку і офіційно прощаю їх", — сказав Трамп.

Він також згадав конгресменку Ненсі Пелосі та сенатора Чака Шумера, пожартувавши, що хотів назвати птахів на честь цих двох політиків.

"Коли я вперше побачив їхні фотографії, я збирався назвати їх Чаком і Ненсі. Але потім зрозумів, що не пробачу їх, я ніколи не пробачу цих двох", — додав він.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі очолювала процес імпічменту Дональда Трампа у Палаті представників у 2019 році, а також під час повномасштабного російського вторгнення в Україну (у травні 2022 року) відвідала Київ із візитом.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер буквально два дні тому, 23 листопада, заявив, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки, а не будь-яких односторонніх поступок у спробах досягти миру з Росією.

Традиція помилування індичок у Білому домі

Міф про початкове помилування індички свідчить таке: 1863 року, під час президентства Авраама Лінкольна, у Білому домі збиралися зарізати індичку на Різдво (а не на День подяки). Один із синів Лінкольна попросив пощадити її, що, як то кажуть, Лінкольн і зробив. Кореспондент Білого дому Ноа Брукс написав про цей інцидент у 1865 році.

Після цього президенти час від часу не забивали індичок для святкування Дня подяки. Рональду Рейгану приписують те, що він був першим президентом, який ужив слово "помилування" щодо індички.

1989 року президент Джордж Буш-старший санкціонував помилування індички в День подяки та зробив це традицією. Він пожартував, що індичка отримала офіційне помилування, і цей вираз прижився.

Таким чином, традиція подавати президентові США індичку на День подяки набула статусу ритуалу милосердя. Варто зазначити, що помилувані птахи отримують добрі умови та живуть на втіху доти, поки не помруть від старості.

Меми про індичок

Українці не залишилися байдужими до помилування індичок президентом США та вже створили кілька мемів. На одному з них автор висміяв гіпертрофовану любов Дональда Трампа до подяки. Він написав: "Трамп помилував індика. Але якщо до вечора індик не подякує письмово..."

Мем про помилування індички Трампом

Творець другого мема пов’язав традицію помилування індичок у Білому домі із дитячою травмою життя у селі.

Жарт про помилування індички Трампом

