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"Воює на своєму фронті": де зараз 20-річний син Ірини Верещук та як він виглядає (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ірина Верещук має сина від першого шлюбу Новина оновлена 08 листопада 2024, 11:35
Ірина Верещук має сина від першого шлюбу. Фото Колаж "Телеграф"

Єдиного сина політика звати Олег і він давно не школяр

Заступник керівника Офісу президента України дуже цікавий політик, але не настільки бурхливе в неї особисте життя. Раніше ми показували, якою в молодості була Ірина Верещук, а тепер продемонструємо рідного сина державної діячки.

Відомо, що у Верещук є дорослий син Олег. Хлопець з'явився на світ у 2004 році у першому шлюбі колишньої віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з Верещуком Ігорем Васильовичем. Пара одружилася у грудні 2003 року, роз'їхалася у 2008-му та офіційно розлучилася у 2012 році.

Син Верещук вже закінчив школу. У 2021 році Олег став студентом Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

Як виглядає син Ірини Верещук

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Олег Верещук випустився зі школи у 2021 році. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna
ірина верещук Олег Верещук
Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Де зараз Олег Верещук

В програмі "Ранок з Україною" у квітні 2022 року Ірина Верещук розповіла, чим займається її син під час повномасштабної війни. "Він айтішник. В нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина, яка воює зараз на своєму фронті", — поділилася вона.

На той момент, за словами політика, хлопець мешкав у родичів. Де саме — невідомо.

ірина верещук Олег Верещук
Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Нині Верещук заміжня за Михайлом Кухаренком, який раніше керував львівським спецпідрозділом "Альфа". Від попередніх стосунків у нього є троє дорослих синів.

У 2020 році Верещук привітала з Днем синів. На фото, яким Верещук поділилася у соцмережі Фейсбук, позує її рідний син Олег і, ймовірно, один із синів свого теперішнього чоловіка.

Олег Верещук ірина верещук
Зліва - Олег Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

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#Діти #Ірина Верещук