"Діти повинні готуватись": Верещук розбурхала українців словами про війну з Росією

На тлі цієї новини в соцмережах розгорілася активна дискусія

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук виступила із заявою щодо майбутнього України в контексті російсько-української війни. Вона наголосила, що суспільство має усвідомити: навіть у разі перемир’я чи підписання мирних угод, війна з Росією не завершиться остаточно.

Таке відео політикиня опублікувала на особистій сторінці у Facebook. За словами жінки, РФ залишатиметься загрозою для нашої країни ще десятиліттями, а можливо – і століттями. "Ми повинні переналаштувати свою й суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину", — сказала Верещук.

Вона підкреслила важливість національної стійкості, зокрема через освіту молодого покоління. "Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо. І не треба цього заперечувати", – заявила посадовиця. На думку Ірини Верещук, тільки готовність кожного українця до боротьби гарантує, що війна більше не повториться.

На тлі цієї новини в соцмережах розгорілася активна дискусія. Дехто з українців підтримав позицію міністерки, мовляв, війна справді стала невід’ємною частиною життя громадян України. "Все правильно. Ми кожного покоління воюємо", — написала одна з користувачок.

Інший коментатор додав: "Доки існує Росія — буде війна. Вони завжди намагатимуться нас знищити".

Водночас частина українців сприйняла заяву критично. Люди вважають, що подібні слова можуть деморалізувати суспільство або свідчать про спробу нав’язати думку про "вічну війну". "Сенс таких заяв? Щоб люди валили з країни назавжди?", — написав один чоловік.

Інший натякнув на відокремлення еліт від народу: "Ти вже підготувала своїх дітей, вивезти в Монако десь?".

У підсумку, заява Ірини Верещук вкотре продемонструвала, наскільки болісною та неоднозначною залишається тема війни для українського суспільства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 вересня 2025 року шкільний предмет "Захист України" в українських навчальних закладах замінять на курс початкової загальновійськової підготовки. У Харкові такі заняття проводитимуться в визначених опорних школах у кожному районі міста.