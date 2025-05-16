Підтримувала Україну і називала Путіна чудовиськом: від чого померла Валерія Новодворська і як виглядає її могила

Її називали "бабусею російської демократії" і вона була за українську революцію

У суботу, 12 липня 2014 року, померла відома російська опозиціонерка, лідерка партії "Демократичний Союз", правозахисниця та письменниця Валерія Новодворська. Політика не стало у віці 64 років. Вона була відома своєю безкомпромісною критикою радянського та путінського авторитаризму, при цьому підтримувала Україну (Помаранчеву Революцію та Євромайдан).

Новодворська народилася 17 травня 1970 року у місті Барановичі в Білорусі в сім’ї інженера Іллі Бурштина та педіатра Ніни Новодворської. Сім’я належала до інтелігенції: мати працювала лікарем, а батько інженером. Батьки розлучилися у 1967 році, після чого батько емігрував до Північної Америки.

Після закінчення школи Новодворська вступила до Інституту іноземних мов імені Моріса Тореза, де вивчала педагогіку та перекладацьку справу. Вільно володіла англійською та французькою, а також читала німецькою, італійською, українською мовами.

Валерія Новодворська в молодості

Антикомуніст та "шизофренія"

1969 року, коли Новодворській було 19 років, її заарештували за поширення листівок, які засуджують радянське вторгнення до Чехословаччини. Згодом її направили на примусове лікування до психіатричної лікарні в Казані, де лікарі поставили їй діагноз "млява шизофренія" — поширений спосіб боротьби з інакодумством в СРСР. Після цього випадку вона неодноразово ставала об’єктом переслідувань через свою активну опозицію.

Валерія Новодворська в молодості

Політика та НАТО

1988 року Валерія взяла участь у створенні першої опозиційної партії в Радянському Союзі — "Демократичний союз". У 1993 та 1995 роках вона намагалася пройти до Держдуми РФ, але обрана не була. У 2013 році спільно з Костянтином Боровим вона заснувала політичну партію "Західний вибір", яка виступала за демократизацію країни та зближення Росії з Європейським Союзом та НАТО.

Новодворська рве портрет Горбачова

"Наш корабель – Росія – захоплений піратами… Тільки фанатики, худоба та совки можуть бути тут щасливі. Думаюча людина бути щасливою у Росії не може", – говорила публіцистка.

За Україну, проти Путіна

Новодворська була активною прихильницею України, особливо в період Помаранчевої Революції, Євромайдану та початку російської агресії у 2014 році. Вона відкрито засуджувала анексію Криму та втручання Росії у внутрішні справи України.

Валерія Новодворська підтримувала Україну у боротьбі за незалежність від РФ

"У Росії незаконна в моральному, етичному плані влада. У політичному — теж. Це нелегітимна влада. Ви хоч знаєте, хто такий Путін? Це чудовисько. Це породження мороку" — вважала Валерія Іллівна.

Незадовго до своєї смерті у липні 2014 року вона опублікувала статтю, в якій присвятила увагу Україні, засудила бездіяльність західних країн та закликала до активної протидії російській агресії.

"Сьогоднішній пароль вільних людей "Слава Україні!", а відгук — "Героям слава!". Будь ласка, рятуйте Україну, і це єдине, що може врятувати Росію", — закликала уродженка Білорусі.

Ні шлюбу, ні дітей

Новодворська не була одружена і не мала дітей, оскільки весь свій час вона віддавала боротьбі з диктаторським режимом у РФ: "Людина, яка прирікає себе на боротьбу з КДБ, не може відповідати за дітей, не може поручитися за їх долю. Воно їх робить заручниками… Мати в одному таборі, батько в іншому? Що мала б робити в цій ситуації дитина? На мою думку, повна безвідповідальність".

1990 року вона хрестилася в Українській автокефальній православній церкві і була різко критичною стосовно Російської православної церкви, вважаючи її залежною від спецслужб.

"У Росії п’ять відсотків росіян, варягів, вікінгів, європейців, носіїв скандинавської традиції. Інші — плазуни, амеби та інфузорії-туфельки", — йшлося в одній з її цитат.

Як померла Новодворська і фото могили

Валерія Новодворська пішла з життя 12 липня 2014 року в Москві внаслідок токсичного шоку, що розвинувся на тлі флегмони лівої стопи, ускладненої сепсисом. Її прах був похований на Донському цвинтарі (колумбарій 17, секція 27). Того ж дня пам'ять Новодворської вшанували близько 40 осіб на площі Поезії у Харкові, а також було проведено панахиду у Києві.

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