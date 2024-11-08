"Воюет на своем фронте": где сейчас 20-летний сын Ирины Верещук и как он выглядит (фото)

Единственного сына политика зовут Олег и он давно не школьник

Заместитель руководителя Офиса президента Украины очень интересный политик, но не столь бурная у нее личная жизнь. Раньше мы показывали, какой в молодости была Ирина Верещук, а теперь продемонстрируем родного сына государственного деятеля.

Известно, что у Верещук есть взрослый сын Олег. Парень появился на свет в 2004 году в первом браке бывшего вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с Верещуком Игорем Васильевичем. Пара поженилась в декабре 2003 года, разъехалась в 2008-м и официально развелась в 2012 году.

Сын Верещук уже окончил школу. В 2021 году Олег стал студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Как выглядит сын Ирины Верещук

Олег Верещук выпустился из школы в 2021 году. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Где сейчас Олег Верещук

В программе "Утро с Украиной" в апреле 2022 года Ирина Верещук рассказала, чем занимается ее сын во время полномасштабной войны. "Он айтишник. У него нет ни капли моего лидерского характера, но он очень хороший человек, который воюет сейчас на своем фронте", — поделилась она.

На тот момент, по словам политика, парень жил у родственников. Где именно – неизвестно.

Сейчас Верещук замужем за Михаилом Кухаренко, который ранее руководил львовским спецподразделением "Альфа". От предыдущих отношений у него есть три взрослых сына.

В 2020 году Верещук поздравила с Днем сыновей. На фото, которым Верещук поделилась в соцсети Фейсбук, позирует ее родной сын Олег и, вероятно, один из сыновей своего нынешнего мужа.

Слева – Олег Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

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