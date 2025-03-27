Відбила чужого чоловіка і просувала його на телебаченні: що відомо про дружину скандального голови Пентагону Хегсета

Дженніфер Роше була опорою Fox News з 2006 року

Виконавчий продюсер Fox News Дженніфер Роше є третьою дружиною міністра оборони США Піта Хегсета, який потрапив у скандальну ситуацію з листуванням про військові операції в Ємені у месенджері Signal.

Про роман між нинішнім подружжям стало відомо ще 2017 року, коли Хегсет був одружений зі своєю другою дружиною Самантою Дірінг. У цьому шлюбі пара виховувала трьох дітей, але навіть вони не завадили чоловікові піти "наліво".

Дженніфер Роше була виконавчим продюсером республіканського каналу Fox News з 2006 року, а сам Піт був ведучим. У книзі "Містифікація", виданій 2020 року колишнім головним медіакореспондентом CNN Браяном Стелтером, керівник Fox News заявив, що Роше "віддавала перевагу Піту, даючи йому більше ефірного часу".

Відомо, що у 2017 році від Хегсета Дженніфер, яка була матір’ю трьох синів від попереднього шлюбу, народила дочку, якій зараз 7 років. Того ж року майбутній голова Пентагону розлучився з другою дружиною.

У 2019 році Хегсет і Роше зіграли розкішне весілля в гольф-клубі Дональда Трампа — Trump National, який знаходиться в американському селищі Колтс-Нек, штат Нью-Джерсі.

З того часу Дженніфер супроводжує чоловіка на багатьох політичних та світських заходах. Любить подружжя фотографуватися і з нинішнім скандальним президентом США.

26 січня Роше поділилася в Інстаграм фотографією, де вона з дітьми присутня на церемонії приведення Хегсет до присяги. "Я так пишаюся своїм чоловіком і, як і ви, з нетерпінням чекаю всього, що чекає на нашу країну під керівництвом цього президента (мається на увазі Трамп — ред.) та його чудово обраних лідерів. Це новий розділ, і її автор — Бог, він пише найпрекрасніші історії", — написала жінка.

У соціальних мережах Дженніфер ділиться з підписниками фотографіями з сімейних посиденьок, спільних поїздок та місць відпочинку. Вона активно підтримує чоловіка, статки якого оцінюються у 17 мільйонів доларів.