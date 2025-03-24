Розганяв мітингувальників на Майдані і був почесним громадянином Бахмута: де зараз соратник Януковича Клюєв

Регіонал народився у Донецьку і зараз йому 60 років

Проросійський екснардеп "Партії регіонів", який практично всю політичну кар’єру був "правою рукою" втікача Віктора Януковича, у 2023 році був позбавлений українського громадянства. Його попередником на посаді голови Адміністрації президента був ОПЗЖшник Сергій Льовочкін.

Андрій Клюєв народився у Донецьку і зараз йому 60 років. У 1986 році він закінчив Донецький політехнічний інститут із дипломом гірничого інженера з автоматизації та механізації підземного видобутку корисних копалин. У цьому ж виші захистив кандидатську дисертацію.

У 1990-х роках Клюєв спільно з братом Сергієм заснував компанію "Укрпідшипник", що спеціалізувалась на виробництві та реалізації підшипників. Згодом їхній бізнес значно зріс, охопивши підприємства у сфері металургії та енергетики.

Сергій та Андрій Клюєви

Його політична кар’єра розпочалася з 1994 року з депутата Донецької обласної ради, а з 2002 року вже був Народним депутатом України IV скликання, головою Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та безпеки.

З 2006 по 2012 рік регіонал обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України в урядах Януковича та Азарова. У період з 2012 до 2014 року обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У січні-лютому 2014 року очолював Адміністрацію президента.

Андрій Клюєв — гучні скандали і звинувачення

Фальсифікації на виборах 2004 року

2004 року Клюєв опинився в центрі скандалу, пов’язаного з фальсифікаціями у другому турі президентських виборів. Це стало однією з причин масових протестів, які згодом переросли до "Помаранчевої революції".

Розгін Євромайдану у 2013 році

За даними журналістських розслідувань, Клюєв на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України був причетний до силового розгону протестувальників на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.

Корупційні розслідування та санкції

2014 року ГРУ порушила кримінальну справу проти Клюєва через підозру у масових вбивствах активістів у центрі Києва з 18 по 22 лютого. Незабаром його оголосили у міжнародний розшук, а проти нього було введено санкції з боку ЄС, Канади та США. 18 червня 2014 року СБУ зняла Клюєва з розшуку, а до 2019 року його виключили зі списків санкцій.

Бізнес у сфері сонячної енергетики

Клюєв та його брат Сергій володіли підприємствами у сфері сонячної енергетики, які отримували значні державні кредити та податкові пільги. 2015 року Генпрокуратура України запідозрила їх у розкраданні 1,5 млрд гривень державного кредиту.

Спроба участі у виборах 2019 року

У 2019 році Клюєв подав заявку на участь у виборах до ВРУ. ЦВК відмовила йому в реєстрації, пославшись на те, що він був відсутній в Україні понад п’ять років.

Позбавлення громадянства у 2023 році

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Клюєва українського громадянства поряд з іншими колишніми високопосадовцями. Паралельно регіонала позбавили звання почесного громадянина Бахмута. Наразі місто перетворене на руїни через постійні обстріли російських окупантів.

Де зараз Андрій Клюєв

Ще на початку квітня 2014 року Клюєв був помічений спочатку у своєї матері у Донецьку, а потім в Артемівську. Там він зустрічався з лідерами місцевих організацій етнічних росіян та пропонував фінансову підтримку звільненим робітникам заводу в обмін на участь у сепаратистських протестах.

Зараз Клюєв проживає в Росії, а точніше на Рубльовці. У 2023 році він був госпіталізований до однієї з московських лікарень у тяжкому стані. РосЗМІ писали, що лікарі ввели Клюєва з двостороннім запаленням легенів у медикаментозний сон та під'єднали до апарату ШВЛ. Саму лікарню буцімто охороняли силовики.

Клюєв з дружиною Жанною. Є батьком трьох дітей. Фото: unian.net

Раніше ми писали, де зараз Андрій Богдан. Він завжди щось шепотів у вухо Зеленському.