Дивні жарти, семеро дітей та три дружини: чим відомий кандидат на посаду голови Пентагону Піт Хегсет

Трамп оголосив ім’я кандидата на посаду голови Пентагону

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав імена кандидатів на важливі державні посади. Серед них Крісті Ноем, яку він хоче призначити секретарем Департаменту внутрішньої безпеки та Ілон Маск, який, ймовірно, стане головою Департаменту урядової ефективності. Особливо увагу привертає кандидатура на посаду міністра оборони. Ним вірогідно стане телеведучий Fox News Піт Хегсет.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про майбутнього главу Пентагону і чим він відомий у США.

Піт Хегсет — що про нього відомо

Пітер Браян Хегсет народився 6 червня 1980 року, зараз йому 44 роки. Він відомий в Америці телеведучий, письменник та офіцер Національної гвардії. Він брав участь в операціях в Іраку та в Афганістані, а після повернення займався просуванням інтересів ветеранів.

Саме його кандидатуру Дональд Трамп заявив на пост глави Пентагону. Піт Хегсет — відомий політичний коментатор телеканалу Fox News. Раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Як пишуть американські ЗМІ, статки телеведучого Піта Хегсета становлять 17 мільйонів доларів. Хегсет отримує зарплату у розмірі 5 мільйонів доларів на рік від Fox News. Він також володіє активами у сфері нерухомості на суму 9,2 мільйонів доларів. Хегсет має Range Rover, BMW X7, Mercedes GLC, Tesla та Rolls Royce.

Піт Хегсет. Фото: Getty Images

Свого часу Піт Хегсет відзначився дивними жартами, що не миє руки. У мережі поширився відеофрагмент із передачі Fox News 2019 року, в якому телеведучий спілкується з колегами та каже, що не миє руки вже 10 років.

"Здається, я не мив руки десять років. Серйозно, я ніколи не мию руки. Я не бачу мікробів, отже, вони не справжні", — з серйозним обличчям пожартував Хегсет.

Варто зазначити, що Піт Хегсет позиціонує себе як чудовий сім’янин та багатодітний батько. А ще дуже віруюча і побожна людина. Відомо, що він мав трьох дружин — Мередіт Шварц (у шлюбі 2004–2009), Саманта Хегсет (у шлюбі 2010–2017) та Дженніфер Роше (у шлюбі з 2019 і досі). При цьому телеведучий виховує сімох дітей — він біологічний батько чотирьох дітей та вітчим трьох. Однак він запевняє, що не ділить їх між собою і всіх виховує в рівних умовах, любові та турботі.

Піт Хегсет не шанувальник України

Призначення Піта Хегсета на посаду глави Пентагону може негативно вплинути на підтримку України Америкою. В одному з інтерв’ю телеведучий та кандидат на посаду міністра оборони США сказав, що ідея про те, що війна Росії проти України в кінцевому підсумку може призвести до більш масштабного конфлікту в Європі, "перебільшена". І описав мотиви Путіна для вторгнення в Україну так: "Я хочу повернути своє лайно".

Але була й інша заява Хегсета про Україну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він кілька разів наводив аналіз перебігу бойових дій на каналі Fox і говорив, що російська армія недооцінила ЗСУ.

Піт Хегсет. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Крісті Ноем, яку Трамп призначив на високу посаду. Вона залишила чоловіка та дітей заради кар’єри.