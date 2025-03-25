Скандал навколо витоку секретних планів США набирає обертів: журналіст та міністр оборони обмінялись новими звинуваченнями
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Журналіст каже, що у команді Трампа зливають військові таємниці
Скандал навколо витоку секретних військових планів США набирає обертів. Міністр оборони Піт Гегсет заперечує факт надсилання текстових повідомлень про військові операції, які були випадково розсекречені в групі месенджера Signal.
Втім, головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг спростовує заяви Гегсета. За його словами, високопосадовці адміністрації Трампа надсилали детальну конфіденційну інформацію про удари по Ємену в груповий чат. Про це пише CNN.
"Він надсилав текстові повідомлення про плани війни — коли цілі будуть націлені, як вони будуть націлені, хто був біля цілей", — розповів Голдберг журналістам. На його думку, додати його до чату могли випадково, адже є багато людей з ініціалами JG.
Ось повідомлення, які надсилались, і їхній переклад:
Раніше адміністрація визнала автентичність повідомлень. Представники Конгресу США вже закликали розпочати розслідування через можливе порушення протоколів національної безпеки. Втім, Гегсет продовжує категорично відхрещуватись від всіх звинувачень і назвав Голдберга "псевдожурналістом", який постійно поширює фейки.
Член Комітету з розвідки Джим Хаймс наголосив, що використання комерційних додатків для обміну секретною інформацією створює "катастрофічні ризики для безпеки".
Раніше "Телеграф" також писав, що історія зі зливом секретних планів США в Ємені отримала продовження. У США вимагають покарати відповідальних.