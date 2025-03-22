Ряди російських бомжів не поповнив: де зараз живе втікач Янукович і як виглядає його будинок

Після втечі у 2014 році "Федорович" веде розкішне життя у РФ

Під час свого президентства Віктор Янукович спокійно жив собі приспівуючи у резиденції Межигір'я, яка після його втечі була націоналізована. Наразі ексголова держави живе у країні-агресорці Росії.

У ніч із 22 на 23 лютого 2014 року Янукович покинув територію України. Вже 28 лютого він виступив із пресконференцією у Ростові-на-Дону. "Телеграф" розповідає, де може мешкати "Федорович".

Де мешкає Віктор Янукович

У листопаді 2023 року український прокурор Іван Бабенко розповів "24 Каналу", що після втечі у лютому 2014 року Янукович отримав тимчасовий притулок у Москві, тобто у мікрорайоні Рубльовка – у селі Барвіха в елітному будинку за 50 мільйонів доларів (понад 2 млрд гривень).

В'їзд у будинок на Рубльовці

У 2017 році з’явилася інформація, що експрезидент вже три роки мешкає на підмосковній дачі у Баківці на вул. Лісовий (мікрорайон Одинцово), що належить федеральній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при МВС РФ. На території знаходяться 3-поверховий особняк площею понад 2 тисячі квадратних метрів, басейн і сауни. Тим часом адвокат "Федоровича" заперечував цю інформацію.

Паркан держдачі будинку прийомів "Русичі" (справа)

В’їзна брама до будинку прийомів "Русичі"

"Адреса, яку вказують журналісти (у Баківці) не відповідає дійсності. Адреса, яка відповідає його місцю проживання — це Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменка 81. Ця адреса підтверджена, туди багато разів їздили журналісти, надані (прокуратурі) всі документи", — заявив тоді адвокат. У мережі є інформація, що Янукович звідти переїхав до 2019 року.

Ймовірний "палац" Януковича у Ростові

Зараз президент-втікач України може проживати у Сочі в одному з кращих мисливських господарств і навіть там він "відхопив" під ці цілі частину заповідника. Особняк оточений кипарисами та пальмами.

Мисливський особняк у Сочі

Раніше ми писали, де мешкав перший президент України Леонід Кравчук. Також ми писали про будинок зрадника Миколи Азарова у Києві.