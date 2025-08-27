Рус

Церковний календар на вересень 2025: що відзначатимуть православні та греко-католики за новим стилем

Галина Струс
Головні церковні свята на вересень 2025 року
Головні церковні свята на вересень 2025 року. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" підготував церковний календар свят на перший місяць осені

У перший місяць осені українські православні та греко-католики відзначатимуть кілька важливих дат у церковному календарі. Як відомо, після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати церковних свят змістилися на два тижні назад. Тож за новим стилем звичні церковні дати відзначаються по-новому.

"Телеграф" підготував церковний календар для свят на вересень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі дати.

Що відзначають православні та греко-католики у вересні

У вересні є кілька важливих церковних свят, які відзначаються за новим стилем. Дати цих свят також змітилися на 13 днів назад, раніше деякі з них відзначалися у жовтні.

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці.
  • 14 вересня — Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього.
  • 17 вересня — Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові.
  • 23 вересня — Зачаття святого Іоанна Хрестителя.
  • 26 вересня — Святого апостола та єпископа Івана Богослова.
Церковний календар на вересень 2025
Церковний календар на вересень 2025 року

