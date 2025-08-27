Церковний календар на вересень 2025: що відзначатимуть православні та греко-католики за новим стилем
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Телеграф" підготував церковний календар свят на перший місяць осені
У перший місяць осені українські православні та греко-католики відзначатимуть кілька важливих дат у церковному календарі. Як відомо, після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати церковних свят змістилися на два тижні назад. Тож за новим стилем звичні церковні дати відзначаються по-новому.
"Телеграф" підготував церковний календар для свят на вересень 2025 року, щоб ви не пропустили важливі дати.
Що відзначають православні та греко-католики у вересні
У вересні є кілька важливих церковних свят, які відзначаються за новим стилем. Дати цих свят також змітилися на 13 днів назад, раніше деякі з них відзначалися у жовтні.
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці.
- 14 вересня — Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього.
- 17 вересня — Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові.
- 23 вересня — Зачаття святого Іоанна Хрестителя.
- 26 вересня — Святого апостола та єпископа Івана Богослова.
Раніше "Телеграф" розповідав про Успіння Пресвятої Богородиці за старим стилем. Як зазначають православне свято.