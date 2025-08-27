Що зміниться для українців з 1 вересня: нові тарифи, надбавки пенсіонерам і правила для школярів

Змін очікується чимало

За кілька днів почнеться вересень, учні повернуться за парти, погода остаточно поверне на осінь, а багатьох українців чекають важливі нововведення. "Телеграф" зібрав основні зміни, яких варто очікувати в наступний місяць.

Нові тарифи на електроенергію з 1 вересня: що зміниться для українців

З 1 вересня в Україні зростуть тарифи на електроенергію, щоправда — для підприємств. Бізнес платитиме на 14-23% більше, залежно від класу напруги. Причина банальна — борги обленерго областей перед "Укренерго". Одночасно з цим тариф для населення лишається сталим — 4,32 грн за кВт/год. Важливо, що зростання вартості електроенергії для бізнесу може потягнути за собою ріст вартості продуктів та інших товарів.

Що зміниться для пенсіонерів з 1 вересня

Масштабних змін не заплановано. Проте пенсіонерам, яким виповнилось 70, 75 та 80 років у серпні-вересні варто очікувати певних змін. Для осіб, старших за 79 років, є доплата, за якою не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду. Актуально для пенсіонерів, виплата яких менша за 10 тисяч гривень.

Надбавки з вересня:

для тих, кому 70 — 74 роки, додають 300 грн,

для тих, кому виповнилось 75 — 456 грн,

для тих, хто подолав 80-річний рубіж — 570 грн.

Також, ті, кому виповнилось 80 років мають можливість звернутися до Пенсійного фонду по іншу доплату. Якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді, немає працездатних родичів, то можна написати до ПФУ відповідну заяву.

Нововведення для школярів та батьків з 1 вересня

Малокомплектні школи (до 45 учнів) не отримуватимуть субвенцій від держави, а утримуватимуться коштом місцевих громад. Це пов'язано із вартістю навчання учнів у селах.

Скільки коштує навчання одного учня на рік

Також, з цього вересня стартує пілотний проєкт реформи старшої школи, яка дозволить профілювати освіту. Додатково, планують вбудувати ще кілька предметів у навчальні курси.

МОН скасувало наказ №1112, тож тепер дистанційний клас можна відкрити вже для 5 учнів. Індивідуальні формати — сімейна освіта, екстернат, патронаж — залишаються. Учні у прифронтових областях вчитимуться офлайн лише за згоди влади, педагогів і батьків. Для дітей з окупованих територій передбачено дистанційні класи чи патронаж. Українські школярі за кордоном можуть відвідувати місцеві школи та паралельно вивчати українську програму онлайн."Телеграф" готує окремий матеріал, щодо змін в освіті.

Важливі зміни для переселенців (ВПО) з 1 вересня

Уряд продовжив ще на пів року до лютого 2026 виплати на проживання для ВПО з вразливих категорій. Змінили правила — тепер можна мати депозит понад 10 тисяч грн, але якщо це діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Непрацюючі ВПО можуть поновити виплату після реєстрації безробіття або працевлаштування. Сума виплат не змінилась:

2000 грн для дорослого

3000 грн для дитини чи людини з інвалідністю.

З 10 вересня запрацює "єОселя" для ВПО. В межах програми передбачено компенсація до 70% вартості першого внеску за житло, до 70% щомісячного платежу в перший рік тощо. Важливо, що загалом перший внесок у частині, яку компенсує держава не має бути більший за 2 млн грн або ж 30% вартості житла.

Інші важливі зміни в Україні з 1 вересня

Частина областей України вже тестує диференційовану тривогу. Оголошення про загрозу оголошуватиметься по окремих районах в 12 областях. З 1 вересня цю систему впроваджуватимуть на Львівщині, громадян просять бути уважними, адже на початку можливі проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловікам до 22 років дозволили виїзд за межі України. Постанова незабаром має запрацювати.