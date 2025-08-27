Нові предмети, дистанційка та стипендії: що чекає українських школярів і студентів із 1 вересня

Новий навчальний рік, нові правила — з початком навчання очікуються зміни для всіх

Дистанційне навчання в українських школах планували скасувати, однак у 2025 році з 1 вересня діти знову матимуть змогу вчитися без лімітів та особливих умов. Це одна з важливих новин освіти, про які розповість "Телеграф" у цьому матеріалі.

Скільки триватиме навчальний рік 2025/2026

Навчальний рік в Україні 2025–2026 розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Вчитись саме до кінця червня — не обов'язково. Кожна школа окремо вирішує, коли саме завершити заняття та починати канікули. Формат і місце навчання — у школі чи онлайн — визначатимуть обласні та міські військові адміністрації.

Дистанційка без обмежень: щось реально змінилося?

Дистанційний клас, за потреби можна відкрити для мінімальної кількості учні — 5 осіб. Позиція уряду проста — дітей намагатимуться повертати за парти там, де це безпечно. Протягом цього навчального року мають напрацювати рішення для цього. На прифронтових територіях навчання офлайн можливе тільки завдяки спільному рішенню батьків, влади, школи.

Для дітей на тимчасово окупованій території запускають педагогічний патронаж — індивідуальні заняття з учителем з урахуванням ризиків. Щоб долучитися потрібно написати заяву.

Малокомплектні школи можуть зникнути, якщо у громади немає грошей

З 1 вересня 2025 державне фінансування через освітню субвенцію не отримають школи (крім початкових, спеціальних і реабілітаційних центрів) з менше ніж 45 учнями. З 2026 року планують підняти поріг до 60. Школи виживатимуть лише за кошти місцевих бюджетів чи інших джерел, їхню долю має вирішити місцева влада. Наразі мова йде про 57 шкіл в Україні. Чим менше учнів, тим витрати на одного школяра більші.

Скільки коштує навчання одного учня на рік

Старша школа по-новому

Цьогоріч в Україні стартує пілот реформи старшої школи в 30 ліцеях. Наступний етап — 2026–2027 роки, коли до експерименту долучаться ще 100–150 ліцеїв, а повноцінний запуск запланований на 2027–2028 навчальний рік. Головна мета — дати старшокласникам шанс обрати напрям навчання та вчити поглиблено саме потрібні предмети.

Освіта для життя: нові предмети та концепції

МОН намагається провадити нову стратегію "Освіта для життя". Пілотний проєкт охоплюватиме природничу, мистецьку, технологічну галузь і стосуватиметься середніх класів. Його основна мета, зробити навчання більш практичним.

Перші результати можна буде побачити вже в новому навчальному році: 64 школи пілотуватимуть оновлення змісту для 5 класів у мистецькій, технологічній і природничій галузях. Сайт МОН

Для 8 класів у 2025 році введуть новий предмет, що навчатиме навичкам фінансової грамотності та підприємництва. Програму розробляли спільно з Нацбанком.

Старші класи (10-11) інакше вивчатимуть "Захист України". Кількість годин збільшили, оновили програми та скасували поділ за статтю.

Дошкільна освіта: нові стандарти та можливості

З 1 січня 2025 року набув чинності новий Закон "Про дошкільну освіту". Для садків тепер діють нові вимоги до безпеки та інклюзивності, а їхня форма може бути різна — від мобільних до сімейних. Серед новел — обов'язкова англійська для дітей з 5 років та планується виводити із дитсадків непрофільні функції (пральні, їдальні тощо), коли одна установа забезпечує це для кількох закладів.

Які будуть стипендії з 1 вересня 2025 року

З 1 вересня 2025 року академічні стипендії від президента підвищуються. Нові розміри:

учні ПТЗ — 6320 грн,

студенти коледжів і технікумів — 7600 грн,

студенти ВНЗ — 10 000 грн,

аспіранти — 23 700 грн.

Академічні стипендії в Україні нараховуються студентам за рейтинг успішності та виплачуються з державного або місцевих бюджетів.

Розміри у 2025 році:

учні ПТЗ — 1 250 грн,

студенти фахової передвищої освіти: звичайна — 1 510 грн, підвищена — 2 198 грн,

студенти ВНЗ (бакалаври та магістри): звичайна — 2 000 грн, підвищена — 2 910 грн.

Регіональні новини освіти

З вересня 2025 року учнів 5–11 класів у школах прифронтових громад забезпечать безкоштовним гарячим харчуванням. Зокрема, йдеться про дев'ять областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську. Безоплатним харчування стане не одразу. В Запорізькій ОВА повідомили, що це станеться у середині вересня, адже вимагає нових тендерних процедур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з вересня 2025 року українців чекає ще ряд нововведень. Зокрема, переселенцям стане доступна особлива іпотека, а тривоги будуть подавати по-іншому.