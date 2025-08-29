Тепло і без дощів чи перші заморозки? Що погода підготувала Україні на 1 вересня

Деяким регіонам не пощастить з прогнозом

Україну в перші дні вересня очікує досить літня погода. Адже вже в День знань на більшості територій сонце пригріє до понад +30 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що Україну знову накриє тепла погода, яка не зіпсує свята школярам. Однак дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз погоди може змінитись.

Погода в Україні 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, на більшості територій країни вдень стовпчик термометра коливатиметься від +30 до +33 градусів. Лише на заході країни в гірських регіонах синоптики обіцяють до +23 градусів. Вночі температура впаде до +17 … +25 градусів. Опадів портал Ventusky не прогнозує.

Погода в Україні 1 вересня

Водночас, за даними Укргідрометцентру, 1 вересня дощі можуть пролитись в центрі країни та на півдні. Що правда, це будуть невеликі опади. Щодо температури, то вона розподілиться наступним чином:

на півночі вдень до +28 градусів, а вночі — до +15 градусів;

на заході вдень до +26 градусів, вночі — до +17 градусів;

на сході вдень +31 градус, вночі до +17 градусів;

в центрі країни та півдні вдень до +30 градусів, вночі — до +19 градусів.

Погода в Україні 1 вересня

Протягом дня на більшості територій України очікується помірна хмарність з проясненнями. Сила вітру не перевищуватиме до 8 м/с.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться для українців з 1 вересня. Важлива інформація про нові тарифи, надбавки пенсіонерам і правила для школярів.