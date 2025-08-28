Календар свят на вересень 2025: які важливі події відзначатимуть українці в перший місяць осені

Дізнайтеся, чи будуть вихідні в українців у вересні

Перший місяць осені 2025 порадує українців як релігійними, так і державними та професійними святами. У вересні ми традиційно відзначаємо День знань і День фармацевта.

"Телеграф" підготував для вас календар важливих подій на вересень 2025 року, щоб ви не забули привітати рідних зі святом. На нас чекає багато визначних дат, але через військовий стан вихідних ми не матимемо.

Календар свят на вересень 2025

1 вересня — День знань;

2 вересня — День нотаріату;

7 вересня — День військової розвідки України, День підприємця;

8 вересня — День грамотності;

9 вересня — День тестувальника;

13 вересня — День фізкультури та спорту, День українського кіно;

14 вересня — День танкових військ, День пам'яті жертв фашизму;

15 вересня — День демократії;

17 вересня — День рятувальника в Україні;

20 вересня — День фармацевта;

21 вересня — День миру, День працівників лісу в Україні;

22 вересня — День патианської слави в Україні;

27 вересня — День туризму;

28 вересня — День машинобудівників, День дошкільнох освіти;

29 вересня — День пам'яті трагедії Бабиного Яру;

30 вересня — День бібліотек.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть День бабусі 2025 року. Помилково цю подію відзначають в той день.