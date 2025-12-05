Привітання для військових з Днем святого Миколая українською мовою

Виявіть турботу та привітайте військових із Днем святого Миколая

В Україні 6 грудня день, коли відзначають кілька свят. Так, це і День святого Миколая, і День збройних сил України. Саме час привітати військових теплими словами та милими картинками у соцмережах.

"Телеграф" підготував листівки та привітання своїми словами українською мовою, щоб ви могли написати близьким та друзям, які служать у ЗСУ до Дня святого Миколая.

Вітання та картинки з Днем святого Миколая

Шановні захисники, нехай у цей день Святий Миколай принесе вам справжнє диво та незламну віру в перемогу! Ви – наші герої, які щодня творять добро, захищаючи найцінніше. Низький уклін вам за службу, і нехай поряд завжди буде світло надії.

***

З Днем святого Миколая! Бажаю, щоб цей добрий чудотворець оберігав вас від усіх негараздів і небезпек. Нехай його покровительство зігріває ваші серця навіть у найлютіші морози та дарує домашнє тепло у думках. Повертайтеся живими та неушкодженими до своїх родин.

Вітаю зі святом! Нехай Святий Миколай наділить вас богатирським здоров'ям і невичерпною силою духу для боротьби. Ваші мужність і витримка – це наш щит. Дякуємо, що ви є, і нехай кожен ваш крок буде благословенним.

***

Сьогодні, у День Миколая, ми просимо для вас одного — якнайшвидшої Перемоги. Нехай віра в диво додає вам натхнення і допомагає подолати всі перешкоди. Прийміть наші найщиріші побажання миру, спокою та добробуту.

Нехай у цей святковий день Святий Миколай покладе вам під подушку щасливий квиток додому. Ви — наша надія і гордість, і ми щохвилини пам'ятаємо про ваш подвиг. Бажаємо вам сил і терпіння, а також нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії.

***

Дорогі воїни, вітаю! Нехай ваш особистий янгол-охоронець сьогодні отримає від Святого Миколая подвійну силу. Бажаю, щоб ворожа куля оминала вас, а в серці завжди жеврів вогник любові до рідної землі. Дякуємо за ваш захист.

Зі святом! Хоч ми не можемо фізично передати вам багато солодощів, нехай Святий Миколай покладе вам під подушку душевний спокій та впевненість. Пам'ятайте, що вдома на вас чекають, і ця думка нехай буде вашим найбільшим подарунком. Слава Україні!

***

У це світле свято бажаю вам мати такий же незламний дух, як і сам Святий Миколай, захищаючи скривджених. Нехай кожен день дарує маленькі радощі та великі успіхи. Ми молимося за вас і тримаємо за вас кулаки.

Вітаю з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю, щоб у цей день у вашій душі запалало світло незгасної надії на мир. Нехай добро, яке ви щодня чините, повертається до вас сторицею. Бережіть себе, ви потрібні Україні!

***

Шановні захисники, ваша почесна місія є найбільшим дарунком для всього народу. Нехай Святий Миколай благословить вас на кожен день, наділить мудрістю та виваженістю. Зичу вам швидкої та абсолютної Перемоги!

Раніше "Телеграф" публікував листівки та привітання своїми словами для військових із Днем ЗСУ. Свято відзначається у суботу, 6 грудня.