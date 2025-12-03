Термобілизна, косметика, солодощі і не тільки: що подарувати військовим на День святого Миколая

Деякі подарунки будуть актуальними і для чоловіків, і для жінок

Почався грудень, а отже, саме час готувати подарунки близьким до новорічно-різдвяних свят. Згідно з новим церковним календарем День святого Миколая припадає на 6 грудня. Якщо у вас є близькі-військові, саме час подбати про подарунки для них.

"Телеграф" розповідає, що можна подарувати військовим в Україні до Дня святого Миколая. Більшість ідей актуальні як для чоловіків, так і для жінок.

Що подарувати військовим?

Для тепла та турботи

Українські військові в зимовий період потребують тепла та турботи. Тому, підбираючи подарунки, потрібно подбати, щоб вони були практичними. Відмінною ідеєю будуть термобілизна, кілька пар міцних трекінгових шкарпеток, термос або термочашка. Можна додати до них патріотичні малюнки чи гравіювання.

Також до свята можна подарувати військовим багаторазові грілки, тактичний одяг чи просто худі або світшот. Хорошим вибором буде також зручне військове взуття, рукавички або головний убір.

Для зв’язку та практичності

Хорошим подарунком для військового чи військової може стати павербанк, портативна зарядна станція, налобний ліхтарик та інші гаджети, які допомагатимуть у зв’язку.

Також можна розглянути як подарунок водонепроникну флешку, потужний тактичний ліхтар, мультитул або якісний гострий ніж.

Для душі та підняття бойового духу

Не всі подарунки мають бути практичними та функціональними. Можна презентувати військовим щось для душі. Наприклад, їх точно порадують дитячі малюнки, солодощі, інші смаколики.

Відмінним символічним подарунком стане армійський жетон або браслет із паракорду з особистим гравіюванням, а також обкладинка для військового квитка із захисним текстом чи молитвою. Також настрій військовим може підняти подарунок у вигляді класної книги чи настільної гри.

Подарунки для жінок

Навіть перебуваючи у польових умовах чи в окопах, жінки залишаються жінками. Тому, підбираючи подарунок для військової, можна зупинитися на доглядовій косметиці, засобах, які захищають шкіру від холоду та обвітрювання, кремах для рук та обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві ідеї подарунків для мами і тата на День святого Миколая. І не забудьте про солодощі.