Як провести День святого Миколая 6 грудня, щоб привернути благополуччя на весь рік: традиції та заборони

Цього дня потрібно дотримуватись деяких заборон

В Україні за новим церковним календарем День святого Миколая відзначається у суботу 6 грудня. Цього дня існують традиції та заборони, яких потрібно дотримуватись, щоб привернути благополуччя, добробут та достаток у свій дім на весь рік.

"Телеграф" розповідає про головні традиції, заборони та прикмети на День святого Миколая, який відзначається 6 грудня, а не 19, як було раніше.

Традиції на День святого Миколая

Головною традицією та причиною, чому це свято дуже люблять діти, є подарунки. Адже саме вранці на День святого Миколая малеча знаходить під подушкою гостинці, які їм за допомогою батьків передав святий Чудотворець.

До речі, подарунки на День святого Миколая прийнято дарувати не лише дітям, а й дорослим. Ми вже розповідали, що покласти чоловікові чи батькам під подушку.

Традиційно на це свято віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння. Цього дня у святого Миколая Чудотворця просять заступництва та покровительства.

Крім того, є традиція на це свято подавати милостиню і не відмовляти людям у допомозі, якщо вони попросять. Вважається, що якщо не відмовлятимете тим, хто просить, то потім цілий рік буде благополучним.

Що не можна робити 6 грудня?

Не можна робити важку фізичну роботу, прибирати вдома, виносити сміття, робити ремонт, прати, шити тощо.

Заборонено лаятись, сваритися, лихословити і бажати комусь зла, адже цей день призначений для примирення.

Не можна брати чи давати гроші у борг, а найкраще розібратися із боргами до свята.

Погодні прикмети на День святого Миколая

Якщо день видався ясним та морозним — зима буде суворою та сніжною.

Якщо багато інею на гілках — буде хороший урожай зернових наступного року.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз — то весна буде холодною.

Якщо на свято тепло – зима буде м’якою та з частими відлигами.

