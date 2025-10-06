За океаном є своя Одеса: маленьке селище "живе" серед міст США (фото)

В маленькому поселенні штату Нью-Йорка живе трохи понад 500 осіб, якщо вірити даним за 2020 рік

У багатьох країнах світу існують вулиці та населені пункти, назви яких пов’язані з Україною. На іншому континенті є селище, яке носить назву нашої Одеси.

Селище Одеса (англ. Odessa) розташоване в окрузі Скайлер штату Нью-Йорк, США. Це невелика громада з населенням близько 517 осіб (станом на 2020 рік). Попри маленькі розміри та невелику кількість місцевих, Одеса зберігає свій сільський "характер" і спокійну атмосферу, притаманну маленьким американським поселенням.

Одеса чимось нагадує українські селища: вузькі вулиці, прості будинки, стан доріг тощо. Хоча селище і невелике, але на вулицях немає сміття і воно забезпечене усім необхідним для комфортного життя: тут є школи, магазини, кафе та ресторани, автосервіси, пошта та спортивний клуб.

