Їжа за вікном та сушка волосся в магазині. Як Одеса другу добу живе без світла (фото, відео)

Для забезпечення правопорядку на вулиці Одеси виведений майже весь особовий склад поліції

Нещодавні російські обстріли Одеси та області зруйнували критичну інфраструктуру, залишивши жителів міста без енергопостачання, води та опалення. Вже другу добу поспіль люди перебувають у надскладних умовах.

Жителі Одеси з винахідливістю долають життєві труднощі. Щоб у цьому переконатись, "Телеграф" зібрав деякі найцікавіші повідомлення з соціальних мереж.

Що треба знати:

Після російського обстрілу майже все місто залишилося без електроенергії, опалення, водопостачання та водовідведення

Муніципальні та аварійні служби вже розпочали відновлювальні роботи

Медичні заклади, магазини та сфера обслуговування продовжують працювати завдяки генераторам

Залишившись без електроенергії одесити влаштовують холодильники на підвіконнях своїх квартир. А їжу готують на газових примусах.

Міські торгові центри також переповнені. Загалом, люди намагаються зарядити свої гаджети та павербанки, проте дехто примудряється сушити волосся за допомогою домашнього фена.

Одеса без світла. Фото Getty Images

Журналістка і громадська діячка з Одеси Зоя Казанжи зазначає, що в місті відновлюється електропостачання, але до відчутних результатів ще досить далеко.

"В Одесі організовують гарячу їжу для нужденних. Food Train базується на залізничному вокзалі. Відновлюють електроенергію в портах Одеси та області. Складна ситуація в медичних закладах. Не всі, на жаль, можуть повноцінно функціонувати. Поліція ще позаминулої ночі оголосила загальний збір, на вулиці міста виведено практично весь особовий склад. Поліцейські патрулі слідкують за порядком", — написала вона.

Одеса вже другий день без світла. Фото Зоя Казанжи

Журналістка зазначила, в місті відчуваються проблеми в роботі мобільного зв'язку, оскільки наявних генераторів та акумуляторів недостатньо. Також відчувається дефіцит питної води. До бюветів вишикуються величезні черги.

Черги до бювету в Одесі

Що кажуть в МВА

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що за минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об'єктів критичної інфраструктури міста.

"Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожному будинку", — написав Лисак.

Пост Сергія Лисака в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Одесі розгорнуті пункти незламності. Там можна зігрітись та підзарядити гаджети й павербанки.