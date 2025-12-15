Одеса без світла: що відбувається в місті зараз та які прогнози

Ситуація важка, проте енергетики роблять все можливе, щоб повернути жителям світло

Російські обстріли Одеси та області в ніч на суботу, 13 грудня, зруйнували критичну інфраструктуру, залишивши жителів міста без енергопостачання, є перебої з водою та опаленням. Люди вже третю добу поспіль перебувають у надскладних умовах, а енергетики поступово повертають світло в домівки.

Що треба знати:

В ніч на 13 грудня Одещина пережила одну з наймасованіших атак РФ з початку війни

Ворог зруйнував енергооб'єкти, лишивши обласний центр та багато населених пунктів області без світла

Енергетики області працюють безперервно, повертаючи світло в оселі, але за прогнозами, погодинні відключення в області будуть тривалими

Яка ситуація зі світлом, водою та теплом в Одесі 15 грудня

Як повідомили в ДТЕК, за останню добу енергетикам вдалося відновити живлення для 85 тисяч родин, а з моменту масованої атаки в ніч на суботу світло повернули у майже 185 тисяч домівок.

Також вдалося відновити живлення для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури. Енергетики всієї області безперервно працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки, — йдеться у повідомленні

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисенко поінформував, що станом на ранок 15 грудня без тепла залишалися близько 20 тисяч мешканців Одеси. Водопостачання працює.

Люди заряджають гадженти у Пунктах Незламності

На півдні України без світла залишаються сотні тисяч абонентів

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі Національного марафону "Єдині новини" повідомив, що на півдні України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Херсонській області, зафіксовані значні відключення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, проте близько 430 тисяч споживачів поки що залишаються без світла.

В Одесі немає світла — які прогнози

В ефірі Українського радіо головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев поінформував, що енергетики мають необхідні резерви обладнання і відновлюють мережі, як тільки це дозволяє безпекова ситуація. Проте навіть після того, як світло вдасться повернути всім жителям області, тривалість погодинних відключень буде значною.

Одеса без світла

Одеська область відноситься до так званих периферійних регіонів об’єднаної енергосистеми, пояснив Рябцев. Регіон має певну кількість ліній електропередач, що з’єднують її з регіонами, де зосереджені об’єкти генерації енергетики. Тому швидке відновлення енергопостачання буде складним.

Тому сподіватися на меншу тривалість вимкнення, ніж 3-4 черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід із цієї ситуації — це збільшення встановленої потужності малих енергетичних установок на Одещині із приєднанням їх до обʼєднаної енергосистеми інших регіонів, — резюмував він

