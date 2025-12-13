Одеса — під щільним вогнем. Місто атакували ракетами і десятками дронів (деталі та відео)

В обласному центрі перебої зі світлом, водою, зв'язком

У суботу, 13 грудня, Росія масовано атакувала Одесу та область. Вночі ворог бив по місту ракетами, а зранку атакує безпілотниками.

Що треба знати:

Одеса з ночі до ранку перебуває під щільним ворожим обстрілом ракетами та дронами

За попередніми даними, ворог атакує енергетику

В місті виникли перебої зі світлом, водопостачанням та зв'язком

Близько 1:30 в обласному центрі пролунав потужний вибух, перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих ракет. Зазначалось, що дві групи "Калібрів" рухались на північ Одещини по колу.

Ближче до 3 ранку на Одеську область ворог спрямував "Кинджали", знову пролунали вибухи. Важливий момент, що в ході цієї атаки на Одесу летіло не лише з боку моря, як зазвичай, але з усіх боків.

За попередніми даними, РФ била балістикою по об'єктах енергетичної інфраструктури області. В мережі пишуть, що близько 90% Одеси залишилось без світла та води, є проблеми зі зв'язком.

Як повідомляв "Телеграф", вдень 12 грудня в Одеській області пролунали вибухи. Ворог атакував Одещину балістикою та дронами. В результаті в порту Чорноморська спалахнуло судно. Під ударом був також порт Одеси.