"Розкішний максимум": скільки коштували дефіцитні "Трюфелі" і хто випускає ці цукерки сьогодні

Ці шоколадні цукерки з характерною куполоподібною формою та обсипанням з какао були символом достатку та особливого випадку

Ще 50-60 років тому полки магазинів не рясніли різноманітністю солодощів, але серед нечисленного асортименту виділялися цукерки, які вважалися справжньою розкішшю. Одним із таких ласощів був "Трюфель" – шоколадні цукерки, ціна яких досягала 9-11 рублів за кілограм.

Це робило їх одними з найдорожчих на прилавках, і купували їх не для повсякденного чаювання, а виключно до свят чи подарунок. "Телеграф" розповість про цукерки докладніше.

Що робило радянський "Трюфель" особливим

Радянські "Трюфелі" помітно відрізнялися від своїх європейських побратимів. Якщо класичні французькі трюфелі були м’якими цукерками з ніжною начинкою під шоколадною глазур’ю, то радянський варіант мав щільну текстуру і характерну форму невеликого конічного купола. Секрет "стабільного" смаку крився в суворих вимогах ГОСТу, які гарантували відомий смак незалежно від того, на якій фабриці виготовили цукерки.

Цукерка "Трюфель"

З чого робили легендарні ласощі

Рецептуру радянського "Трюфеля" було продумано до дрібниць. В основі лежала насичена шоколадна маса із тонким ванільним ароматом. Класичний склад включав терте какао, олію какао та цукрову пудру, які формували базу корпусу цукерки. Щоб додати текстуру, що тане, додавали кокосове масло, а характерний аромат забезпечували ванілін та ірисова есенція.

Фінальним штрихом була обсипка з какао-порошку, яка не тільки створювала благородний зовнішній вигляд, а й надавала цукерці легку приємну гіркуватість, що контрастує з насолодою шоколадної маси.

Київська фабрика ім. Карла Маркса та її "Трюфелі"

Особливу популярність здобули "Трюфелі", вироблені на київській кондитерській фабриці ім. Карла Маркса – одне з провідних підприємств галузі. Ця фабрика прославилася не лише легендарним тортом "Київський", а й преміальними шоколадними цукерками, серед яких трюфельні посідали почесне місце. Київські "Трюфелі" випускалися в класичній формі – щільні куполоподібні цукерки з насиченим смаком какао та характерною гіркуватістю.

Раритетна обгортка "Трюфеля" фабрики ім. Карла Маркса

Після націоналізації підприємство стало головним брендом кондитерської української столиці. У роки незалежності фабрика трансформувалася на корпорацію Roshen, але традиція випуску продукції вищої категорії збереглася. Саме тому для багатьох поколінь київські "Трюфелі" залишилися символом столичної "фірмової" солодощі.

Сучасні "трюфелі"

В Україні зараз трюфельні цукерки виготовляють і великі фабрики, і невеликі мануфактури. Це і масовий шоколад, і здорові трюфелі без цукру.

"Трюфель" від Roshen

Великі фабрики:

Roshen : випускає трюфельні цукерки, в тому числі лінійки на кшталт Roshen Truffle Liquor з ганашем та лікером, орієнтуючись на формат "преміум" шоколадних цукерок.

: випускає трюфельні цукерки, в тому числі лінійки на кшталт Roshen Truffle Liquor з ганашем та лікером, орієнтуючись на формат "преміум" шоколадних цукерок. АВК : один із найпомітніших виробників трюфелів у мас-сегменті, є лінійки "Трюфель Оригінальний", молочний "Trueffle", смаки з полуницею та ін., продаються вагові та фасовані варіанти.

: один із найпомітніших виробників трюфелів у мас-сегменті, є лінійки "Трюфель Оригінальний", молочний "Trueffle", смаки з полуницею та ін., продаються вагові та фасовані варіанти. "Світоч": представлений на ринку трюфельних цукерок у вигляді шоколадних наборів та вагових цукерок, де використовуються трюфельні (ганашні) начинки з різними смаками – класичний шоколадний, горіховий, лікерний.

"Трюфель" від АВК

Сьогодні "Трюфель" уже не дефіцит, а звичний гість на полицях супермаркетів. Проте змінюються фабрики, рецептури, упаковка та маркетинг, а сама ідея "особливої" цукерки, яку дістають з нагоди, залишається незмінною.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки "для дорослих". Їх шукали "у подарунок", везли як солодкий сувенір та берегли для особливих випадків.