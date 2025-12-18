Монохром проти кольору: LensCulture назвала найкращих "чорно-білих" фотографів світу в 2025 році (фото)

Усього визначили 37 переможців, чиї роботи навесні 2026 року покажуть на спеціалізованій виставці

Платформа LensCulture назвала імена переможців престижного міжнародного конкурсу Black & White Photography Awards 2025. Головні нагороди здобули фотографи з шести країн, а їхні роботи представлять на виставці в Нью-Йорку навесні наступного року.

Цьогорічний конкурс зібрав учасників з усього світу, і рівень робіт, за словами журі, перевершив усі очікування. До списку фіналістів увійшли понад два десятки авторів із США, Великої Британії, Ірану, В'єтнаму, Гонконгу, Норвегії, Іспанії, Чехії та інших країн. "Телеграф" розповість про переможців детальніше.

Монохром як мова емоцій

Black & White Photography Awards від LensCulture вважається одним із найважливіших світових конкурсів, повністю присвячених чорно-білій фотографії. Попри панування кольорових цифрових зображень, організатори переконані: монохром залишається унікальним засобом виразності, який дозволяє зосередитися на головному — емоціях, грі світла й тіні, композиції.

Серії: від кінних ігор до плину часу

У категорії фотосерій перемогу здобув британський фотограф Тодд Ентоні з проєктом "Buzkashi". Його драматична розповідь про традиційну кінну гру поєднує спортивну динаміку з глибоким документальним наративом.

Фото з серії "Бузкаші" – Повстання. Вершники бузкаші, або чапандази, змагаються за володіння безголовою козою. Фотограф: Тодд Ентоні

Друге місце дісталося Франсіско Гонсалесу Камачо з Фінляндії за поетичну серію "You Can't Enter the Same River Twice", яка досліджує теми пам'яті та невблаганного плину часу.

Suspended. Фотограф: Франсіско Гонсалес Камачо

Третю позицію посіла польська авторка Аніта Анджеєвська з проєктом "Dancing Your Dream Awake" – роботою, де чорно-білий формат підсилює відчуття сновидіння та внутрішньої трансформації.

Із серії "Dancing Your Dream Awake". Фотограф: Аніта Анджеєвська

Одиничні знімки: сила моменту

Серед окремих фотографій переміг індійський автор Картікейя Манан зі знімком "Patience". Простий момент очікування перетворився на потужну емоційну сцену завдяки майстерній роботі зі світлом.

Терпіння. Фотограф: Картікейя Манан

Друге місце отримала Ніна Гаубен з Нідерландів за роботу "Silent Dialogue" – образ, що розповідає про крихкість і силу людських стосунків без слів.

Погляд. Фотограф: Ніна Гаубен

Третім став американець Кеннон Геррі з фотографією "Weston Skater (Emma in the Doorway)", де енергія скейтбордингу контрастує з архітектурним простором і м'яким світлом.

Вестон Скейтер (Емма в дверному отворі). Фотограф: Кеннон Геррі

Спеціальні відзнаки від журі

Кожен член міжнародного журі також обрав свого фаворита. Спеціальні відзнаки отримали Моріс Вулф з Нідерландів, Карін Жолі з Франції, словацький фотограф Йозеф Мацяк, американці Скотт Оффен та MD Tanveer Rohan, а також нідерландська художниця Juul Kraijer.

Вівчарство в Тушетії, Грузія. Фотограф: Моріс Вулф

Перерва для «лапок». Фотограф: Йозеф Мацак

Untiteld © Juul Kraijer

Найкращі роботи переможців покажуть на виставці LensCulture у Нью-Йорку навесні 2026 року, що дасть авторам шанс на контакти з кураторами, галереями та колекціонерами з усього світу. Організатори вже запрошують фотографів подаватися на наступний великий конкурс – LensCulture Art Awards, підсумки якого оголосять на початку 2026-го.

