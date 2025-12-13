Світ, який варто зберегти: National Geographic показав найкращі фото дикої природи 2025 року
National Geographic показав, якою прекрасною й водночас уразливою залишається наша планета
National Geographic опублікував щорічну добірку найкращих знімків дикої природи 2025 року. До неї увійшли роботи фотографів з усього світу – від Бразилії й Південного Судану до Каліфорнії та Канади.
Ця підбірка не лише демонструє вражаючу красу живої природи, а й підкреслює її вразливість і потребу в захисті. "Телеграф" зібрав найвражаючі кадри для вас.
Суть фотопроєкту National Geographic
Журнал National Geographic традиційно обирає найяскравіші кадри року, зосереджуючись на диких тваринах, великих міграціях і тендітних екосистемах планети. До добірки‑2025 потрапили 11 особливо виразних світлин, які редакція виділила серед величезної кількості робіт.
Головний редактор видання наголошує: окремо ці знімки розповідають про красу й крихкість природи, а разом створюють відчуття терміновості та заклик зберегти те, що опинилося на межі зникнення. Фотопроєкт працює як емоційне нагадування про поетичність світу, який люди часто сприймають як щось само собою зрозуміле.
Головні кадри: від ягуара до білої акули
Одним із символів добірки став знімок ягуара, зроблений у бразильському національному парку Ріу-Досі фотографом Фернандо Фасіоле. За оцінками National Geographic, у цьому регіоні залишилося менш ніж десяток таких диких котів, тож кожен кадр з ними автоматично стає і документом, і попередженням.
Ще одна знакова робота – фото триметрової білої акули біля узбережжя штату Мен у США, авторства Брайана Скэррі. Зростання чисельності цих хижаків у регіоні пов’язують зі збільшенням популяції тюленів після ухвалення Закону про захист морських ссавців у 1972 році, що показує, як довгострокова охоронна політика змінює екосистеми.
"Від ранку до ночі": складні фотокомпозиції
Американський фотограф Стівен Уілкс представив одразу кілька робіт, створених у власній техніці Day to Night ("Від ранку до ночі"). Один із його кадрів — це художнє зображення водопою в Ботсвані, змонтоване з сотень фотографій, знятих протягом 18–36 годин, що дозволяє показати зміну життя локації впродовж доби в одному кадрі.
Інша робота Уілкса присвячена скупченню морських левів у протоці Маласпіна в Канаді. Цей вид раніше перебував на межі зникнення, проте завдяки природоохоронним заходам його популяція поступово відновлюється, і фото стає візуальним свідченням успіху природоохоронної політики.
Крихкі деталі: відпочинок бджоли й магія міграції
Фотографка Карін Айґнер зафіксувала бджолу, що відпочиває всередині квітки у місті Девіс, штат Каліфорнія. Такий камерний, майже інтимний момент контрастує з масштабними сценами в підбірці та нагадує, що навіть найменші запилювачі є ключовими для здоров’я планети.
На противагу цьому — монументальний кадр Маркуса Вестберга, який показує міграцію шести мільйонів антилоп у Південному Судані. За даними дослідження African Parks і Університету Джуби, це найбільша наземна міграція у світі, і її фіксація на фото допомагає привернути увагу до збереження міграційних коридорів.
Інші яскраві знімки та де їх подивитися
До добірки також увійшли інші видовищні кадри фотографів Manu San Félix, Jaime Rojo, Natalia Favre та Anand Varma, які працюють у різних куточках планети й досліджують підводний світ, наземні екосистеми та мікросвіт комах. Їхні роботи підтримують спільну тему цього року: людина має встигнути зберегти природне розмаїття, поки воно не перетворилося на спогад.
Переглянути повну колекцію "Pictures of the Year 2025" з високою роздільною здатністю можна на офіційному сайті National Geographic у розділі фотографії. Це не просто колекція красивих знімків, а миті, у яких зупинився час, щоб показати нам, що світ довкола – живий і тендітний.
Кожна світлина з нашої добірки – заклик діяти, берегти, не забувати, що природа – не фон для людського життя, а його основа. І саме від людей залежить, чи залишаться ці історії світла й дикої краси в майбутньому.
