Світ, який варто зберегти: National Geographic показав найкращі фото дикої природи 2025 року

National Geographic показав, якою прекрасною й водночас уразливою залишається наша планета

National Geographic опублікував щорічну добірку найкращих знімків дикої природи 2025 року. До неї увійшли роботи фотографів з усього світу – від Бразилії й Південного Судану до Каліфорнії та Канади.

Ця підбірка не лише демонструє вражаючу красу живої природи, а й підкреслює її вразливість і потребу в захисті.​ "Телеграф" зібрав найвражаючі кадри для вас.

Суть фотопроєкту National Geographic

Журнал National Geographic традиційно обирає найяскравіші кадри року, зосереджуючись на диких тваринах, великих міграціях і тендітних екосистемах планети. До добірки‑2025 потрапили 11 особливо виразних світлин, які редакція виділила серед величезної кількості робіт.​

Головний редактор видання наголошує: окремо ці знімки розповідають про красу й крихкість природи, а разом створюють відчуття терміновості та заклик зберегти те, що опинилося на межі зникнення. Фотопроєкт працює як емоційне нагадування про поетичність світу, який люди часто сприймають як щось само собою зрозуміле.​

Головні кадри: від ягуара до білої акули

Одним із символів добірки став знімок ягуара, зроблений у бразильському національному парку Ріу-Досі фотографом Фернандо Фасіоле. За оцінками National Geographic, у цьому регіоні залишилося менш ніж десяток таких диких котів, тож кожен кадр з ними автоматично стає і документом, і попередженням.​

Фото: Fernando Faciole / National Geographic

Ще одна знакова робота – фото триметрової білої акули біля узбережжя штату Мен у США, авторства Брайана Скэррі. Зростання чисельності цих хижаків у регіоні пов’язують зі збільшенням популяції тюленів після ухвалення Закону про захист морських ссавців у 1972 році, що показує, як довгострокова охоронна політика змінює екосистеми.​

Фото: Brian Skerry / National Geographic

"Від ранку до ночі": складні фотокомпозиції

Американський фотограф Стівен Уілкс представив одразу кілька робіт, створених у власній техніці Day to Night ("Від ранку до ночі"). Один із його кадрів — це художнє зображення водопою в Ботсвані, змонтоване з сотень фотографій, знятих протягом 18–36 годин, що дозволяє показати зміну життя локації впродовж доби в одному кадрі.​

Фото: Stephen Wilkes / National Geographic

Інша робота Уілкса присвячена скупченню морських левів у протоці Маласпіна в Канаді. Цей вид раніше перебував на межі зникнення, проте завдяки природоохоронним заходам його популяція поступово відновлюється, і фото стає візуальним свідченням успіху природоохоронної політики.​

Фото: Stephen Wilkes / National Geographic

Крихкі деталі: відпочинок бджоли й магія міграції

Фото: Karine Aigner / National Geographic

Фотографка Карін Айґнер зафіксувала бджолу, що відпочиває всередині квітки у місті Девіс, штат Каліфорнія. Такий камерний, майже інтимний момент контрастує з масштабними сценами в підбірці та нагадує, що навіть найменші запилювачі є ключовими для здоров’я планети.​

Фото: Marcus Westberg / National Geographic

На противагу цьому — монументальний кадр Маркуса Вестберга, який показує міграцію шести мільйонів антилоп у Південному Судані. За даними дослідження African Parks і Університету Джуби, це найбільша наземна міграція у світі, і її фіксація на фото допомагає привернути увагу до збереження міграційних коридорів.​

Інші яскраві знімки та де їх подивитися

До добірки також увійшли інші видовищні кадри фотографів Manu San Félix, Jaime Rojo, Natalia Favre та Anand Varma, які працюють у різних куточках планети й досліджують підводний світ, наземні екосистеми та мікросвіт комах. Їхні роботи підтримують спільну тему цього року: людина має встигнути зберегти природне розмаїття, поки воно не перетворилося на спогад.​

Фото: Natalia Favre / National Geographic

Фото: Jaime Rojo / National Geographic

Фото: Manu San Félix / National Geographic

Фото: Anand Varma / National Geographic

Переглянути повну колекцію "Pictures of the Year 2025" з високою роздільною здатністю можна на офіційному сайті National Geographic у розділі фотографії. Це не просто колекція красивих знімків, а миті, у яких зупинився час, щоб показати нам, що світ довкола – живий і тендітний.

Кожна світлина з нашої добірки – заклик діяти, берегти, не забувати, що природа – не фон для людського життя, а його основа. І саме від людей залежить, чи залишаться ці історії світла й дикої краси в майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав про кадри фіналістів Nikon Comedy Wildlife Awards. Кожна з цих світлин змусить вас посміхнутися.